Grindeanu: Lucrurile par să intre într-o direcție constructivă; vineri - decizie în PSD

'Am încheiat această rundă oficială de consultări cu domnul președinte Nicușor Dan. Noi am transmis domnului președinte calendarul intern pe care îl avem în PSD și anume faptul că mâine vom avea acea consultare extinsă în partid cu aproape 5.000 de membri PSD, un vot la ora 13:00, urmând ca sâmbătă, dacă această consultare va duce la un răspuns pozitiv pentru intrarea la guvernare, să facem o ședință a Comitetului Politic Național în care să votăm echipa de miniștri pe care PSD o va propune. Am transmis faptul că pe ceea ce s-a discutat în aceste săptămâni pe măsuri economice și pe acordul politic în acest moment lucrurile par să intre într-o direcție corectă, constructivă, dar asta vor hotărî membrii noștri de partid mâine când vom prezenta toate aceste lucruri legate de măsuri economice și legate de acordul politic așa cum s-a discutat până astăzi', a spus Grindeanu, la Palatul Cotroceni.

Întrebat despre eventuala creștere a taxei pe valoare adăugată, Grindeanu a afirmat: 'Noi de la început am venit cu propuneri care nu duceau la creștere de TVA. Sigur, au fost foarte criticate aceste propuneri, dar (...) ca să echilibrăm acest deficit, noi trebuie să mergem pe cele trei direcții - pe de o parte reducerea cheltuielilor statului, în al doilea rând o prioritizare a investițiilor, în al treilea rând pe venituri suplimentare. Toată lumea a fost de acord cu aceste trei mari direcții'.

El a reiterat pașii constituționali și anume desemnarea premierului care, ulterior, va discuta cu partidele. 'Haideți să așteptăm aceste discuții. Noi, din acest punct al măsurilor fiscale, am venit cu soluții. Ne interesează să păstrăm ca veniturile mici și mijlocii, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii, să nu scadă. Este un lucru de la care PSD pleacă', a spus liderul social-democraților.

Conform lui Grindeanu, la finalul zilei de joi 'se va ieși cu un plan de măsuri asumat de toată lumea'.

Cât privește șansele unei coaliții guvernamentale din patru partide, președintele PSD a spus că în acest moment șansele sunt de 80% - 90%.

'Suntem tot în acest scenariu, toată lumea dorindu-și o coaliție largă, iar noi, în mod special, la Partidul Social Democrat, ne dorim ca UDMR să facă parte din această coaliție', a arătat Sorin Grindeanu.

Președintele Nicușor Dan are joi consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.