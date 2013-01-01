El a adăugat că ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare.

'Românii au fost sărăciți și economia a fost pusă pe butuci degeaba! Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor. Am auzit luni de zile că deficitul scade și că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB', a scris Grindeanu pe Facebook.

Potrivit acestuia, întârzierile la plată au un impact major asupra economiei.

'Am vorbit zilele trecute, la Suceava, cu mulți primari care au avut proiecte de investiții executate de firme locale. Antreprenorii au terminat lucrarea, au predat-o, iar banii nu au venit. Între timp, ei trebuie să le dea angajaților salariile la timp. La fel pățesc patronii care au plătit din banii firmei concediile medicale ale salariaților și așteaptă de luni de zile să-i primească înapoi de la stat. Furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde', a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că 'ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare', urmată de elaborarea unui buget realist pentru anul 2027.

'Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan. Dar înainte de orice, românii trebuie să știe adevărul! Să afle de ce deficitul raportat, incluzând și datoriile aruncate în viitor, este mai mare ca în 2024 și 2025 și de ce 90% dintre românii cu venituri mici și cei din clasa de mijloc au suferit degeaba înghețări și tăieri de venituri. La fel, de ce companiile din România au suferit din cauza creșterilor de impozite și taxe, iar multe firme cu capital autohton se află în pragul insolvenței sau al falimentului. Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată. Asta nu se înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine. Și să ai tupeul să te și lauzi cu asta!', a transmis liderul PSD.

România se află pe o direcție corectă, iar execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.