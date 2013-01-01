Grindeanu: O să propun formarea unui grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor magistraților

'Am văzut știrea, nu am văzut un comunicat oficial de la CCR, cum că a fost respinsă pe formă propunerea coaliției pentru legea privind pensiile magistraților și am văzut că există și un articol declarat neconstituțional, cel cu poligraful, pe pachetul cu măsurile fiscale. Și pachetul cu măsuri fiscale, fără acel paragraf, și partea cealaltă trebuie rezolvate rapid, adică trebuie să deblocăm lucrurile. Ca urmare, mâine la coaliție am să le propun colegilor să formăm rapid un grup de lucru care să vină cu o formă pentru legea pensiilor magistraților și pe care să o propună Parlamentului sau să fie asumată de către Guvern. Până la urmă, procedural o să decidem în coaliție, astfel încât rapid să închidem acest subiect. Dacă e adevărat că a fost respinsă pe formă, pe lipsa avizului de la CSM, atunci înseamnă că în integralitate această lege este neconstituțională, deci trebuie reluată procedura. Asta este propunerea pe care o să o fac mâine colegilor', a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că 'trebuie să existe și dialog', iar acel grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociațiile de magistrați, cât și cu toți ceilalți actori relevanți din domeniu.

'Trebuie să existe o reglementare pe ceea ce înseamnă pensiile magistraților. În această formă în care suntem acum nu se poate continua. (...) O să vă rog să luați toate declarațiile, și ale mele și ale colegilor mei, sub rezerva așteptării deciziei Curții. Revenind, e clar că au fost și anumite observații nu doar de la Înalta Curte, au mai fost observații legate de fondul acestei legi, dacă vreți, de mărirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, de cuantumul de la 70 la 75%, care pot fi rediscutate. Clar că abordarea putea fi una mai de dialog în această perioadă, dar hai să luăm partea bună. O să vedem mâine în coaliție și ăsta va fi apelul meu, ceea ce le voi cere colegilor din coaliție, să formăm rapid acest grup de lucru care să aibă acest dialog cu toți factorii din domeniu și să hotărâm ce facem. Dacă în două săptămâni avem această formă de lege, să așteptăm avizele și rapid, ori prin asumare, ori prin aprobare în cele două Camere, această nouă lege discutată și cu Înalta Curte, CSM, Parchet General, asociațiile de magistrați să putem să o aprobăm rapid', a afirmat acesta.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile magistraților pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament și a stabilit că actul normativ este neconstituțional, au precizat oficiali ai CCR.