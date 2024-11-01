Grindeanu: Sunt de acord cu rotativa atât timp cât începe cu PSD; n-am nimic cu Siegfried Mureșan

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord ca la guvernare să existe o rotativă, cu PSD, pe de o parte, și cu PNL-USR-UDMR, pe de altă parte, și dacă este de acord ca Siegfried Mureșan să fie prim-ministru din partea polului de dreapta.

'Eu am spus că sunt de acord cu această rotativă atât timp cât începe cu PSD. Asta este ceea ce am spus și nu mi-am schimbat punctul de vedere. Adică, n-am nimic cu domnul Mureșan. E treaba lor pe cine propun ca și candidat de prim-ministru, nu e o chestiune pe care să o transform într-o bătălie personală și nu mă interesează să fac acest lucru. Ceea ce mă interesează și ceea ce interesează Partidul Social Democrat este să găsim rapid o soluție', a spus liderul social-democraților la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că cea mai bună soluție pentru România este un Guvern cu puteri depline, și nu alegerile anticipate.