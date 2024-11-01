Homepage » Actual

Guvernul va declara situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Se adoptă măsuri pentru 6 luni

| 23 mar, 18:39

Guvernul va declara situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Şedinţa pentru adoptarea Ordonanţei de Urgenţă necesare va avea loc marţi. Măsurile avute în vedere se vor institui iniţial pentru şase luni, existând posibilitatea de prelungire cu câte trei luni.

 

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat astăzi, la Palatul Victoria, grupul de lucru pentru analizarea creşterii preţurilor la combustibili şi identificarea soluţiilor menite să reducă impactul asupra economiei şi populaţiei. În urma discuţiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize”, a transmis, luni, Guvernul, într-un comunicat de presă.
Executivul precizează că, pe durata situaţiei de criză, ”vor fi instituite măsuri de protecţie aplicabile pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii succesive pentru intervale de cel mult 3 luni, atât timp cât persistă circumstanţele care au determinat instituirea situaţiei de criză”.
”Adaosul comercial pentru benzină, motorină şi materiile prime utilizate pentru obţinerea acestora va fi limitat pe întregul lanţ de activitate economică. Exportul şi/sau livrările intracomunitare de benzină şi motorină vor putea fi realizate de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Energiei”, mai arată Guvernul.
De asemenea, pe durata situaţiei de criză, se reduce cantitatea de biocarburant din benzină pentru scăderea preţului final.
În plus, ministerele Finanţelor, Economiei, Energiei, împreună cu Consiliul Concurenţei, vor monitoriza permanent piaţa şi vor evalua orice alte măsuri care se impun.
Guvernul precizează că la întâlnirea de lucru au fost prezenţi şi vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, precum şi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

carburanti

Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Opinii
b365.ro
stiripesurse.ro
economica.net
feminis.ro
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ