Hiker pregătit corespunzător – ghete și accesorii The North Face

The North Face – o scurtă istorie a mărcii care a devenit deja un cult

Brandul The North Face a fost fondat în 1966, afacerea fiind pornită cu doar 5000 de dolari împrumutați. Scopul a fost unul singur: să se proiecteze haine și accesorii pentru iubitorii de aventură și activități în aer liber. Însuși numele acestui brand se referă la una dintre cele mai serioase provocări pentru iubitorii de trekking: vârful din Alpii Bernezi. Din 1997, compania se ghidează după un motto care îi afectează și pe clienții săi: „Never Stop Exploring” sau „never stop discovering”.

De asemenea, brandul North Face încearcă să nu se oprească la aceste realizări și a câștigat popularitate, surprinzându-și fanii din când în când cu soluții noi. Acestea privesc nu numai durabilitatea materialelor, noi structuri de corturi sau rucsacuri, ci și un design interesant, proaspăt . Din cauza acestor aspecte, hainele și încălțămintea The North Face, precum produsele disponibile pe https://www.epantofi.ro/the_north_face.html, este purtată nu doar de iubitorii de aventuri în aer liber, ci și... de influencerii de modă.

De ce merită să porți haine, încălțăminte și accesorii The North Face?

Cu siguranță în sezonul rece treci pe lângă o persoană care poartă o jachetă de puf The North Face pe stradă cel puțin o dată pe zi, iar vara - o șapcă a acestui brand. Asociat cu munții și natura sălbatică, brandul și-a găsit locul într-un mediu urban. De ce? Este ușor. Hainele și încălțămintea The North Face (atât jachete scurte, cât și paltoane), hanorace, pantaloni, rucsacuri, și ghetele impresionează prin calitatea și durabilitatea lor deosebită. Dacă vor supraviețui pe versanții munților, vor face față și celor mai reci zile de iarnă din oraș. Cumpărarea articolelor cu etichetă The North Face este un fel de investiție pe termen lung. Și cine are deja aceste haine în garderobă știe despre ce e vorba!

Dar este calitatea singurul motiv pentru care lumea modei a înnebunit cu îmbrăcămintea și accesoriile The North Face? Absolut nu. Contează și climatul creat de astfel de elemente. Un logo vizibil al unui brand american pentru pasionații de outdoor este suficient pentru ca stilul cel mai în concordanță cu tendințele să câștige respectul dorit. O jachetă de puf The North Face, un hanorac de la acest brand sau o pereche de ghete de pe site-ul https://www.epantofi.ro/salomon.html sunt pur și simplu... cool!

Dar îmbrăcămintea pentru bărbați The North Face? După cum indică ținutele lui Justin Bieber, Jared Leto, Chris Brown sau Kanye West, acestea sunt la fel de populare ca și în cazul femeile. Poți, desigur, să presupui că hanoracul sau jacheta de puf pentru bărbați North Face este, înainte de toate, o piesă vestimentară practică pentru toate condițiile meteorologice. Dar de ce să nu le transformi în... o scuză pentru a te juca cu tendințele? Amestecă culori și modele, poartă veste puf cu pantaloni scurți și un hanorac sau combină pantalonii outdoor cu alte piese vestimentare destul de șic.

Accesoriile The North Face pentru el și ea – ce merită să ai în garderoba ta?

În fiecare an, încălțămintea The North Face este un must-have absolut pentru sezonul de toamnă și iarnă, în care nu numai că vei experimenta cea mai mare ploaie și îngheț, dar vei urca și pe Mont Blanc. În magazine vei găsi cizme cu șiret sau adidași înalți. Te poți pregăti cel mai bine pentru vară investind în sandale decente de trekking de la The North Face. Dacă îți place să călătorești și să trăiești o viață activă sau pur și simplu adori accesoriile, ia în considerare achiziționarea rucsacului The North Face(există disponibile atât versiuni pentru femei, cât și pentru bărbați). Ce altceva? Desigur, șepci sau pălării care nu se vor demoda curând.

