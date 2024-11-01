Ilie Bolojan: Pentru România NATO înseamnă siguranță, stabilitate și încredere

'Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea și parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere. În același timp, apartenența la Alianță vine cu responsabilități, pe care ni le asumăm constant, prin contribuții concrete la securitatea colectivă și printr-o prezență activă alături de aliați', a subliniat Bolojan în mesajul postat duminică pe site-ul Guvernului.

El a evidențiat că în contextul actual 'este esențial ca NATO să rămână unic și puternic', adăugând că România va continua să-și consolideze 'rolul de partener de încredere pe Flancul Estic'.

'În contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esențial ca NATO să rămână unit și puternic. Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferența și garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri. România va continua să investească în apărare, să își modernizeze Armata și să își consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică. Le mulțumesc tuturor celor care, prin munca și dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulți ani, România! La mulți ani, NATO!', a transmis premierul Ilie Bolojan.

Conform Legii nr. 390/2004, Ziua NATO este marcată în România în prima duminică a lunii aprilie. România a depus instrumentul de ratificare al Tratatului de la Washington la Departamentul de Stat al SUA la 29 martie 2004, fiind urmată de ceremonia arborării drapelului românesc la Cartierul General al NATO, în cadrul reuniunii ministeriale din 2 aprilie 2004.