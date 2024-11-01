Țărnea (MAE): Legislația nu permite comunicarea datelor personale a cetățenilor care nu au funcție publică
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a declarat marți că legislația română nu permite niciunei instituții comunicarea datelor personale și a informațiilor despre cetățeni care nu ocupă o funcție publică și nici nu sunt într-o categorie exceptată de la lege.
Întrebat într-un briefing de presă de ce MAE nu face publică lista celor care trebuiau să se afle în zborul de repatriere din Oman, zbor în care ar fi trebuit să se afle fiica fostului premier Victor Ponta, Țărnea a răspuns: 'Spre deosebire de presă, care are alte criterii, Ministerul de Externe este obligat să urmeze legea. Legislația care e valabilă pentru absolut orice instituție din România nu permite comunicarea datelor personale și a informațiilor despre cetățeni care nu au, nu sunt în funcție publică, nu sunt într-o categorie care este exceptată de la lege'.
Chestionat în legătură cu cazul unei consiliere care ar fi candidat pe listele USR-PMP și care nu s-ar fi aflat în același zbor cu copilul ei, purtătorul de cuvânt al MAE a spus că nu are informații despre nicio persoană particulară membră a oricărui partid sau despre vreo rudă.
Potrivit purtătorului de cuvânt, o persoană care are un copil minor este o prioritate pentru evacuare dacă există solicitare în acest sens.
'Dacă este vorba despre un caz ipotetic, despre o persoană care are sub 16 ani, nu poate să călătorească neînsoțită. Într-o asemenea situație, un cetățean român ca să poată să părăsească spațiul unei țări trebuie să aibă acordul părinților sau tutorilor legali. Dacă există acorduri nu există niciun fel de impediment pentru ca un copil să călătorească neînsoțit', a susținut reprezentantul MAE.
