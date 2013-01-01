Ilie Bolojan: Voi susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală
Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.
”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este faceţi-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.
”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a spus Bolojan.
El a precizat că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu.
”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a arătat premierul.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei din Sectorul 5
17 oct, 18:26
Ionuț Stroe (PNL): Îi cer ministrului Daniel David o dezbatere națională privind educația media în școli
16 oct, 19:00
Distrigaz precizează că robinetul pe care s-a aplicat sigiliul după închiderea alimentării nu a fost afectat de explozie
17 oct, 18:36
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Oana Roman, despre viața amoroasă după despărțirea de Marius Elisei: „Nu că nu ar exista pretendenți”
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57