IMM România și ANAF vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate

| 10 feb, 19:17

Reprezentanții IMM-urilor și cei ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate, pentru o aplicare unitară și predictibilă a legislației fiscale, a anunțat marți IMM România, după o întâlnire de lucru cu președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica.

 

'În cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe teme de interes pentru mediul de afaceri, fiind agreate următoarele direcții prioritare: elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate, printr-un dialog constant între ANAF și reprezentanții IMM-urilor, pentru o aplicare unitară și predictibilă a legislației fiscale, pe domenii de activitate precum: agricultură, comerț service-uri auto, pază și protecție etc; propunerea unor măsuri de simplificare și debirocratizare a declarațiilor și a sistemului SPV, prin modificări care să optimizeze comunicarea cu contribuabilii și să sporească eficiența proceselor administrative; combaterea muncii la negru și a concurenței neloiale, prin măsuri eficiente care să protejeze companiile corecte și să asigure un mediu concurențial echitabil', se arată într-un comunicat al organizației.
Discuțiile au vizat și consolidarea capacității instituționale a ANAF, în contextul accelerării proceselor de digitalizare, prin asigurarea unei structuri de personal adecvate și profesionalizate, inclusiv prin analizarea oportunității introducerii unor programe de internship destinate elevilor și tinerilor, în baza unui cadru legal.

 

h
