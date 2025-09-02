Homepage » Actual

Îndemnul lui Nicuşor Dan pentru cetăţenii moldoveni din România: Vă invit pe toţi să mergeţi la vot

| 24 sep, 22:31

Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, şeful statului precizând că acest scrutin reprezintă un moment crucial pentru viitorul lor şi al Basarabiei.

 

Nicuşor Dan scrie pe Facebook că legătura dintre România şi Republica Moldova nu este doar una istorică, ci este ”o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii şi valori comune”.
Potrivit şefului statului, alegerile parlamentare din Republica Moldova care vor avea loc, duminică, reprezintă un moment crucial pentru viitorul cetăţenilor săi.
”Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial, pentru Moldova, sunt alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”, le-a transmis pe Facebook preşedintele Nicuşor Dan cetăţenilor moldoveni care se află în România.
Totodată, şeful statului român aminteşte că pe teritoriul României vor fi organizate 23 de secţii de votare, în 14 oraşe, lista completă a secţiilor de votare fiind disponibilă pe pagina ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

bolojan

Bolojan: Prelungirea plafonării adaosului la alimente cu șase luni va fi aprobată joi de Guvern

24 sep, 17:50
Citeşte mai departe
Diana Buzoianu

Diana Buzoianu spune că etapele legale trebuie să fie realizate în privința hidrocentralelor nefinalizate

24 sep, 18:03
Citeşte mai departe
sorin grindeanu

Sorin Grindeanu: Nu sunt de acord cu prezentarea non-stop a unei situații apocaliptice

24 sep, 18:00
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
Nicusor Dan
Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Lider al PSD care și-a pus nașa șefă la Spitalul Județean vine cu explicații: Am avut deja cinci sau șase persoane care au refuzat să preia conducerea
h
Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează, după dezvăluirile lui Trump: Zece comprimate de Paracetamol pot fi fatale
h
Telenovela Coldplay zguduie scena: soțul directoarei HR, surprins la concert cu altă parteneră
economica.net
feminis.ro
h
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
h
Leonardo DiCaprio spune că noul său film „One Battle After Another” este o satiră oportună
h
Ce presupune să ai o lucrare dentară fixă, pe 4 implanturi?
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ