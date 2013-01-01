Ioana Dogioiu: Ministrul Apărării urmează să facă mai multe precizări privitor la exercițiul de mobilizare a rezerviștilor

Ea a fost întrebată, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, cum privește Guvernul exercițiul de mobilizare a rezerviștilor, aflat în desfășurare, în condițiile în care, în spațiul public, o parte dintre cei mobilizați au exprimat o serie de nemulțumiri cu privire la modul de organizare a exercițiului.

'Nu există un punct de vedere al Guvernului. Ceea ce vă transmit eu acum nu este cu siguranță o poziție pe care am discutat-o cu premierul din acest punct de vedere, pentru că nu am avut o asemenea discuție. Însă, ceea ce cred că e de înțeles, înainte ca domnul ministru al Apărării să facă precizări mai multe, din ce am înțeles - am vorbit cu domnia sa - mâine, pentru că azi nu este în țară, este plecat, scopul unui exercițiu nu este să constatăm că totul e perfect. Dacă am constata că totul e perfect, atunci exercițiul ar fi inutil. Scopul unui exercițiu este să identifice dacă există probleme, de toate felurile. Or, dacă au fost constatate, care au fost constatate, vă va comunica domnul ministru Moșteanu în discuția pe care intenționează să o aibă, am înțeles, mâine, cu presa', a declarat Ioana Dogioiu.

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviștii cu domiciliul în București și în județul Ilfov au fost convocați la un exercițiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

În spațiul public au apărut relatări ale unor rezerviști, care au semnalat probleme în modul în care au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ștefan Pavel, susține că unul dintre obiectivele acestor exerciții este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.