Iohannis: Începutul acestui an școlar a fost unul bun, cu toate că suntem în plină pandemie

"La începutul săptămânii, au reînceput școlile. Nu peste tot, însă, unitățile de învățământ au beneficiat de resursele necesare pentru ca procesul educațional să se poată desfășura în condiții propice. Fac un apel la directori să se adreseze fără rezerve autorităților, cerându-le toate resursele și clarificările necesare. Mă refer la suplimentarea cu personal, inclusiv medical. (...) Consider că a fost un succes în condiții extrem de dificile, în condițiile în care nu toate școlile au problemele rezolvate. Dacă ținem cont de întreg ansamblul, de zecile de mii de situații, putem spune că începutul acestui an școlar a fost unul bun, cu toate că suntem în plină pandemie", a declarat Klaus Iohannis, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă un elev fără tabletă sau curent mai are dreptul la educaţie, şeful statului a spus că, acolo unde apar aceste situaţii, autorităţile locale şi centrale trebuie să găsească urgent soluţii.

"Din păcate, mai există astfel de cazuri. Din păcate, nu toate autoritățile s-au implicat 100% pentru rezolvarea problemelor. Acolo unde apar, autoritățile locale și centrale vor găsi urgent soluții pentru aceste chestiuni. (...) Le solicit tuturor primarilor, consiilor judeţene și inspectoratelor şcolare judeţene să soluționeze problemele din unitățile de învățământ. Totodată, am cerut guvernului să facă o evaluare completă la nivel național, să prezinte care sunt vulneralibitățile. Educația trebuie să continue, iar asta depinde de autoritățile naționale cât și cele locale", a mai spus Iohannis.

Privind propunerea PSD de a oferi un stimulent de 2.000 lei pentru profesori, pe modelul celor acordat medicilor care intră în contact cu bolnavii de coronavirus, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că anunţul "l-a întristat şi l-a surprins un pic".

"Dacă o promulg sau nu vă spun când o am în față. Vă pot spune un lucru care, sincer, m-a întristat și m-a surprins un pic. Astăzi, în comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseiști, a votat într-un fel, cu amendamente, proiectul rectificării bugetare. Dacă s-ar aplica tot ce au votat ei, pesediștii, atunci aceste lucruri vor costa peste 6% din PIB în restul acestui an și anul viitor. Este evident că acești bani nu există și costatăm că PSD nu a învățat nimic și nu vrea o politică constructivă. Astfel de apucători electoraliste am mai văzut la PSD pe vremea lui Dragnea, în 2016. Se vede că PSD nu a inventat nimic nou, ci reia ciclul de promisiuni fără acoperire în realitate, în speranța să mai prindă câteva voturi. Dar cred că nu vor prinde", a mai afirmat şeful statului.

