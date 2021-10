Iohannis, prima reacţie după ce Guvernul Cîţu a fost demis prin moţiune de cenzură:”România e în criză!”

”Trist, dar adevărat. Cuvântul care caracterizează cel mai bine România de astăzi este cuvântul criză. Suntem într-o criză a sistemului de sănătate publică. Suntem în plină pandemie. Valul patru ne-a lovit, şi ne-a lovit rău. Suntem într-o criză a preţului la energie, o criză care este şi europeană şi globală. De lucru ar fi suficient pentru politicieni: să rezolve problema pandemiei, să rezolve problema preţurilor la electricitate. Dar ce s-au gândit unii dintre politicienii noştri? Să mai adauge o criză, o criză a guvernării. În acest fel, astăzi, în Parlamentul României, a fost votată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului care a avut succes, deci, cum se spune mai colocvial, Guvernul a picat în Parlament. În ultimele luni s-au spus foarte multe lucruri în politică, majoritatea lucruri urâte. Politicienii s-au obişnuit să se arate unul pe celălalt cu degetul, să se acuze de diferite lucruri, inclusiv în interiorul partidelor. Oamenii nu ştiu ce să mai înţeleagă. Este o situaţie complicată, o situaţie care a fost generată - această moţiune şi trecerea ei prin Parlament - de politicieni cinici, unii purtând masca reformismului, alţii clamând grija pentru români şi aşa mai departe.”, a declarat preşedintele.

El a subliniat că USR a fost parte din coaliţia de guvernare. USR a plecat din Guvern şi a votat împreună cu PSD şi AUR moţiunea de cenzură de astăzi.

”Haideţi să vedem totuşi ce s-a întâmplat dincolo de aceste declaraţii. USR a fost parte din coaliţia de guvernare. USR a plecat din Guvern şi a votat, USR, împreună cu PSD şi AUR moţiunea de cenzură de astăzi. Acestea sunt faptele, restul este discurs politic sau demagogie sau cum doriţi să-i spuneţi. Acum, însă, suntem în situaţia de a trebui să găsim o soluţie. Trebuie să găsim o soluţie, România trebuie să fie guvernată. Pandemie, criza preţurilor la electricitate, vine iarna, toate acestea trebuie să fie rezolvate de cineva. Acest cineva, evident, este Guvernul României. Aşadar, este nevoie de soluţii şi este momentul pentru decizii mature. Este nevoie de decizii mature din partea politicienilor, din partea partidelor politice. Pentru a da timp partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature şi să vină cu ele la consultări, voi convoca consultări cu partidele politice abia săptămâna viitoare. Acum se cere maturitate şi responsabilitate.”, a conchis Iohannis.

Moţiunea de cenzură a trecut, cu 281 de voturi „pentru”, ceea ce înseamnă că Guvernul Cîţu este demis, conform anunţului oficial făcut în plenul reunit al Camerei şi Senatului. Ludovic Orban a precizat că moţiunea a fost adoptată, iar încrederea acordată Guvernului a fost retrasă. Cabinetul Cîţu va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Executiv. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.

Dan Barna a declarat că USR PLUS va merge la consultările de la Cotroceni cu responsabilitate şi are şi o alternativă de premier în persoana lui Dacian Cioloş. El a mai spus că toate alternativele sunt pe masă pentru a rezolva această criză politică mai repede şi a subliniat că nu se pune nicio secundă problema ca USR PLUS să guverneze cu PSD sau AUR.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marţi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlament, că partidul său merge cu varianta alegerilor anticipate la consultările de la Palatul Cotroceni şi că, dacă se va reuşi formarea unei majorităţi în Parlament, se va putea veni cu un guvern de specialişti, cu acordul preşedintelui, care să guverneze până în martie, când se pot organiza anticipatele.

În conformitate cu Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului, Cabinetul Cîţu va continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanţe şi nu poate iniţia proiecte de lege.

În paralel, articolul 103 din Constituţie stabileşte că preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Odată cu depunerea jurământului de învestitură în faţa preşedintelui Iohannis, noul Guvern îşi poate începe activitatea.