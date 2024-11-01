Ionel Bogdan: Dacă sunt liberali într-un Guvern fără acordul PNL, atunci partidul nu îl va vota

El a fost întrebat, după ședința Grupurilor parlamentare liberale, de ce PNL susține acum un Guvern din care ar face parte PSD și nu a susținut Guvernul Veștea, în care erau și miniștri liberali.

''Situația pe care am avut-o în situația propunerii de Guvern Veștea a fost una inedită pentru toată lumea, o situație în care Partidul Național Liberal a luat decizia că nu va mai participa la guvernare cu Partidul Social Democrat, dar câțiva colegi din interiorul PNL au negociat instalarea unui Guvern din care făceau parte câțiva colegi. Sigur, a fost o decizie a lor, personală, nu a Partidului Național Liberal. PNL nu avea cum, în condițiile date la vremea respectivă, să dea un vot pentru susținerea acelui Guvern'', a spus Ionel Bogdan.

Acesta a arătat că partidul tratează votul pe care îl va da pentru Guvernul Luca Niculescu, dacă Biroul Permanent Național va lua această decizie, ca pe un vot al responsabilității PNL față de România.

''Nu vom trata lucrurile populist, nu vom trata lucrurile doar la modul 'ce le place unora să audă', ci vom trata lucrurile cum considerăm că este mai bine pentru România, iar în acest moment, România are nevoie de o rectificare de buget, România are nevoie de pregătirea bugetului pe 2027 cu respectarea angajamentelor pe care România și le-a asumat'', a adăugat Ionel Bogdan.

Liberalul a precizat că este mai puțin important cine face parte din acest Guvern în această fază a negocierilor politice.

''În primul rând, nu știu câți miniștri vor face parte din partea Partidului Social Democrat în acest Guvern, nici nu mă interesează. (...) Deci este mai puțin important cine face parte, cine ia un portofoliu sau altul în această fază. Pentru Partidul Național Liberal, nu este vorba despre o funcție sau alta. Noi nu am negociat în această perioadă niciun fel de funcție, niciun fel de portofoliu, niciun fel de poziție pe care ne-am dori-o sau nu. Partidul Național Liberal a explicat foarte clar că dacă PSD face parte din Guvern, PNL va fi în opoziție cu acel Guvern'', a subliniat acesta.

Potrivit lui Ionel Bogdan, grupurile parlamentare ale PNL propun forurilor statutare ca votul să fie unul favorabil instalării unui Guvern, pentru deblocarea crizei politice.

Legat de posibilitatea ca din Guvernul Niculescu să facă parte și liberali, Ionel Bogdan a spus: 'Dacă sunt colegi care fac parte dintr-un Guvern, indiferent cum se numește acel Guvern, fără acordul PNL, fără un vot al PNL, atunci, cu siguranță, PNL nu va putea vota un astfel de Guvern'.

''Dar ce trebuie să scoatem în evidență este că dacă PNL ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme și bagaje, nu cu un interpus într-o parte sau alta și, drept urmare, decizia este de a merge în Opoziție. (...) Dacă PNL ar fi hotărât să intre la guvernare cu PSD, ceea ce nu poate intra în discuție, având în vedere deciziile anterioare pe care PNL le-a luat de-a lungul timpului, atunci ar fi făcut-o asumat, cu desemnări de nume și prenume pentru portofolii, așa cum a făcut-o și în cazul Guvernului Mureșan'', a explicat Ionel Bogdan.

Miercuri, Grupurile parlamentare ale PNL au votat pentru un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, pentru ca partidul să intre în Opoziție și pentru posibilitatea încheierii unui acord cu premierul desemnat, Luca Niculescu. Voturile date în acest sens de grupurile parlamentare liberale sunt consultative, iar decizia finală va fi luată de Biroul Politic Național al partidului.