Ionuț Moșteanu: Proiectul de rectificare bugetară - pus în consultare vineri; va fi adoptat marțea viitoare
Rectificarea bugetară urmează să fie adoptată marțea viitoare de Guvern, a anunțat, joi, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a precizat că forma finală a proiectului va fi pusă în consultare vineri dimineața.
'La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulți bani. Una peste alta au vrut cred că în jur de 70 de miliarde și sunt disponibile vreo 23 - 25 de miliarde. Vom avea o formă finală mâine, care va fi pusă în consultare mâine dimineață, așa cum a anunțat Alexandru Nazare în ședința de Guvern. Încă o ședință de coaliție luni dimineață pe acest subiect, marți va fi aprobată în ședința de Guvern. Vom vedea forma finală', a afirmat Moșteanu, joi, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
