Ionuț Moșteanu: Proiectul de rectificare bugetară - pus în consultare vineri; va fi adoptat marțea viitoare



'La rectificare, toate ministerele au vrut mai mulți bani. Una peste alta au vrut cred că în jur de 70 de miliarde și sunt disponibile vreo 23 - 25 de miliarde. Vom avea o formă finală mâine, care va fi pusă în consultare mâine dimineață, așa cum a anunțat Alexandru Nazare în ședința de Guvern. Încă o ședință de coaliție luni dimineață pe acest subiect, marți va fi aprobată în ședința de Guvern. Vom vedea forma finală', a afirmat Moșteanu, joi, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

