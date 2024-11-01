Kelemen Hunor: Decizia CCR - o veste bună pe care societatea o aștepta de mult timp
Decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților reprezintă o veste bună pe care societatea o aștepta de mult timp, a declarat miercuri pentru AGERPRES președintele UDMR, Kelemen Hunor.
'A fost o decizie corectă, o decizie pe care noi cu toți o așteptam, fiindcă știam că nu există nimic neconstituțional în acel proiect de lege, după ce Guvernul a clarificat problema procedurală. Și, de aceea, după foarte, foarte multe amânări, eu cred că astăzi este o veste foarte bună, fiindcă societatea aștepta de foarte mult timp să se facă dreptate, să nu existe categorii speciale care au posibilitatea de a ieși la pensie la 50 de ani și cu pensie mult peste bunul-simț. De aceea, eu cred că în sfârșit această chestiune poate fi închisă și putem transmite societății, ca și Guvern, ca Parlament, ca și clasă politică, că suntem în stare să îndreptăm ceea ce nu a fost corect și guvernarea să fie mai justă, justiția socială să funcționeze. De aceea nu pot să spun decât că salut această decizie a Curții Constituționale', a transmis liderul UDMR.
Curtea Constituțională a României a respins miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților și a stabilit că actul normativ este constituțional. Decizia a fost luată după cinci amânări.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
20 feb, 20:17
20 feb, 20:24
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
20 feb, 20:22
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57