Kelemen Hunor: Decizia CCR - o veste bună pe care societatea o aștepta de mult timp

'A fost o decizie corectă, o decizie pe care noi cu toți o așteptam, fiindcă știam că nu există nimic neconstituțional în acel proiect de lege, după ce Guvernul a clarificat problema procedurală. Și, de aceea, după foarte, foarte multe amânări, eu cred că astăzi este o veste foarte bună, fiindcă societatea aștepta de foarte mult timp să se facă dreptate, să nu existe categorii speciale care au posibilitatea de a ieși la pensie la 50 de ani și cu pensie mult peste bunul-simț. De aceea, eu cred că în sfârșit această chestiune poate fi închisă și putem transmite societății, ca și Guvern, ca Parlament, ca și clasă politică, că suntem în stare să îndreptăm ceea ce nu a fost corect și guvernarea să fie mai justă, justiția socială să funcționeze. De aceea nu pot să spun decât că salut această decizie a Curții Constituționale', a transmis liderul UDMR.