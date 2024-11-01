Bolojan: În două-trei săptămâni vom afla dacă am pierdut fondurile aferente jalonului privind pensiile magistraților

El a răspuns astfel întrebat ce urmează după decizia CCR în privința Legii pensiilor magistraților.

'După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar în condițiile în care proiectul va deveni lege, primul lucru pe care-l vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene. Asta, pentru că aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon, la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, dar datorită amânărilor care au fost făcute, datorită primei decizii a Curții, așa cum știm, suntem în situația în care am depășit acest termen', a afirmat Ilie Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Premierul a adăugat că guvernanții vor face tot ce ține de ei pentru a recupera această sumă de bani, care înseamnă niște investiții importante pentru România.

Bolojan a precizat că la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, România ar urma să afle dacă banii din PNRR aferenți jalonului privind pensiile magistraților sunt sau nu pierduți.

'Acest lucru ar trebui să se întâmple, probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial, deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie, anul acesta', a spus el.