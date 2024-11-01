Lavrov exprimă dezamăgirea Moscovei față de modul în care SUA gestionează dosarul privind Ucraina și sancțiunile

Potrivit publicației The Moscow Times, (desemnată agent străin de către autoritățile ruse), Moscova acreditează ideea că 'înțelegerile de la Anchorage ar presupune predarea întregului teritoriu al Donbasului Rusiei de către Kiev, fără lupte'.

'La Anchorage (Alaska), noi am acceptat propunerea SUA cu privire la Ucraina; noi eram atunci pregătiți, iar ei nu sunt acum', a afirmat Lavrov într-un interviu acordat luni canalului de televiziune TV BRICS, cu sediul la Moscova.

'Rusia rămâne deschisă cooperării cu SUA, dar nu-și face prea multe speranțe în privința relațiilor economice, în pofida eforturilor continue ale Washingtonului de a pune capăt războiului în Ucraina', a afirmat Lavrov, citat de Reuters.

Șeful diplomației ruse a comparat administrația lui Donald Trump cu cea a predecesorului său, Joe Biden (2021-2025), pentru că nu a ridicat sancțiunile impuse Rusiei în legătură cu războiul declanșat în Ucraina.

'În pofida tuturor declarațiilor făcute de administrația Trump despre necesitatea de a se pune capăt războiului început de Biden în Ucraina, de a se ajunge la un acord, eliminarea acestuia din agenda bilaterală și deschiderea astfel a unor perspective clare și promițătoare pentru investiții și cooperarea ruso-americană, aceasta nu contestă legile adoptate de Biden pentru a pedepsi Rusia după începerea războiului în Ucraina', a afirmat Lavrov.

În acest context, ministrul rus de externe a amintit de sancțiunile impuse în noiembrie împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, 'la câteva săptămâni după excelenta întâlnire dintre președintele rus Vladimir Putin și cel american Donald Trump la Anchorage'.

După această întâlnire între cei doi lideri, relațiile între Moscova și Washington trebuiau să avanseze către o cooperare mai largă, dar 'în practică s-a produs exact opusul', a afirmat Lavrov, reproșând părții americane 'crearea de bariere artificiale', inclusiv în relațiile cu țările BRICS.

'Se introduc noi sancțiuni, iar războiul împotriva petrolierelor se poartă, după cum știți, în marea liberă, încălcându-se Convenția privind dreptul mării. Ei încearcă să interzică Indiei și celorlalți parteneri ai noștri să cumpere resurse energetice rusești ieftine și accesibile... Adică, în domeniul economic, americanii și-au declarat practic obiectivul de dominație economică', a afirmat ministrul rus.

'Suntem pur și simplu obligați să căutăm modalități suplimentare, fiabile pentru a ne dezvolta proiectele financiare, economice și logistice și de altă natură cu țările BRICS', a spus Lavrov.

În acest sens, Lavrov a spus că administrația președintelui Donald Trump are o atitudine ostilă față de blocul BRICS, din care fac parte Rusia, China, India, Brazilia și alte economii emergente importante.

Declarațiile șefului diplomației ruse contrastează puternic cu afirmațiile făcute anterior de diferiți responsabili de la Moscova - între care emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev - care menționaseră perspectivele unei restabiliri majore a relațiilor economice între Rusia și SUA, ca parte a oricărui acord de pace privind Ucraina.

Deși președintele american Donald Trump a vorbit de nenumărate ori despre reînnoirea cooperării economice cu Moscova și l-a primit pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe teritoriul SUA de la revenirea sa la Casa Albă, el a impus noi sancțiuni împovărătoare asupra sectorului energetic al Rusiei, notează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a părut să tempereze declarațiile critice ale lui Serghei Lavrov, afirmând că Moscova salută 'înțelegerile la care s-a ajuns' până acum, subliniind că Rusia și SUA vor continua să lucreze asupra acestora.

'Înțelegerile la care s-a ajuns la Anchorage sunt fundamentale și sunt cele care pot impulsiona procesul de soluționare a conflictului ucrainean și pot permite progrese semnificative', a insistat Peskov, citat de EFE.

Rusia, Ucraina și SUA au purtat două runde de discuții în Emiratele Arabe Unite (EAU), în 23-24 ianuarie și respectiv în 4-5 februarie. Delegația rusă a fost condusă de șeful Direcției principale de informații de pe lângă Statul Major General al Forțelor armate ruse (GRU), Igor KostIukov, iar negociatorii ucraineni au fost conduși de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov.

Kremlinul continuă să insiste asupra predării întregului Donbas (în special a centurii fortificate din nordul regiunii Donețk), în timp ce Ucraina consideră aceste cereri inacceptabile, menționând că este pregătită să creeze o zonă de liber schimb demilitarizată în regiune. Nu există încă niciun compromis asupra acestui punct-cheie, au declarat la sfârșitul săptămânii pentru Reuters surse familiarizate cu dosarul.

De asemenea, nu există un acord cu privire la soarta centralei nucleare din Zaporojie: Rusia a respins propunerea administrației Trump de a transfera centrala sub controlul SUA, astfel încât aceasta să poată furniza energie atât teritoriilor controlate de Rusia, cât și Ucrainei.