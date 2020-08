Liviu Dragnea rămâne în închisoare. Contestaţia depusă la Curtea de Apel Bucureşti a fost respinsă

Curtea de Apel București a stabilit, definitiv, vineri, că încarcerea fostului lider PSD Liviu Dragnea este una legală, iar el trebuie să execute în continuare pedeapsa de trei ani şi șase luni după gratii, conform deciziei definitive a ICCJ. Astfel, doi judecători ai Curții au respins ca fiind fără temei legal contestația la executarea pedepsei cu închisoarea depusă de acesta, potrivit RomâniaTV.net.

"Am crezut și încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât de o instanță constituită legal. Știu că s-a spus în presa că vreau a ies cu orice preț de la închisoare. Puteam plăti un preț, dar nu am vrut. Cred că și eu am dreptul la un proces echitabil ca orice om. Sunt o persoană privată de libertate şi nu privativă de libertate, aşa cum l-am auzit pe domnul procuror că a spus în faţa dumneavoastră. A doua remarcă e că am auzit că dumnealui consideră un drept fundamental al CEDO din vreo subspecie a dreptului. Asta arată a mentalitate ca a unui ministru de tristă amintire, care spunea că în România drepturile reprezintă un moft", a spus Liviu Dragnea în faţa judecătorilor, cu o zi înainte.

Anterior și instanța supremă a respins o cerere cu același obiect astfel că rezultatul era unul previzibil. Această contestaţie la executare era ultima cale de atac la care a apelat Liviu Dragnea pentru a ieşi mai devreme din închisoare, după ce a primit pe 9 iunie o decizie nefavorabilă la instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti.

