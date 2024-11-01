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Luca Niculescu a fost desemnat de Nicușor Dan candidat la funcția de premier

| 05 oct, 21:27

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pntru postul de premier anunţată luni de preşedintele Nicuşor Dan. ”Accept această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului”, a declarat Luca Niculescu după nominalizare.

 

”Propunerea mea pentru poziţia de prim-ministru este Luca Niculescu. Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziţii. În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE şi în calitatea asta a lucrat cu instituţiile statului român, deci este cineva care cunoaşte statul român şi a făcut o muncă de patru ani în care a dus la elaborarea o sută de acte normative cu acordul partidelor parlamentare”, a spus preşedintele.
”Cred că este un moment în care România să facă saltul, atât economia românească şi administraţia românească să facă saltul pe care aderarea la OCDE îl permite. Adică noi suntem într-un moment în care ne-am adaptat legislaţia principală secundară şi acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul”, a arătat preşedintele.
El a spus că a ales persoana care are cele mai mari şanse să întrunească o majoritate.
”Domnul Niculescu are libertatea să decide în urma discuţiilor aprofundate pe care le va avea cu partidele. Să decidă formula de guvern politic-tehnocrat, importantă este majoritatea din parlament. E important, e necesar ca România să aibă un guvern şi în termen imediat, pentru că sunt instituţii care au nevoie de rectificare, e nevoie de un buget pentru anul viitor, dar şi în termen mediu, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte pe viaţa românilor, cursul de schimb valutar, am văzut evoluţia din zilele astea, pe dobânzile la credite, pe investiţiile care aşteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiţii care înseamnă locuri de muncă pentru români”, a mai declarat Nicuşor Dan.
”Am garanţia că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcţia pro-occidentală a României şi, de asemenea, va respecta ţintele financiare şi toate angajamentele pe care România şi le-a asumat”, a arătat Nicuşor Dan.
Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat, luni, că acceptă această responsabilitate cu deplina conştiinţă a dificultăţii momentului.
El a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorităţi parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcţia europeană şi euroatlantică a României.
El a arătat că va avea discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist.
”În următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, priorităţile guvernului şi echipa cu care le vom pune în practică”, a subliniat Luca Niculescu.
”Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investiţiilor şi a reformelor şi un stat care să funcţioneze cât mai bine pentru cetăţenii săi, adică pentru toţi românii. Un stat mai puternic înseamnă şi un stat mai bine protejat, iar în contextul unui război la graniţă avem nevoie de fermitate şi de viziune pentru a apăra România. Iar protejarea unei ţări înseamnă şi o societate capabilă să reziste dezinformării şi manipulării. Şi aici trebuie să ne întărim anticorpii. Avem nevoie de o perioadă de stabilitate şi de construcţie şi am în credere că o putem avea”, a spus premierul desemnat.

 

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