Lulea (AUR): Vom folosi toate pârghiile parlamentare și politice ca să atragem atenția asupra abuzurilor

Lulea a spus că AUR, cu doar 20%, nu poate soluționa din Parlament toate problemele și 'este nevoie ca poporul român, antreprenorii, salariații, profesorii, medicii, polițiștii, ostașii țării să își exprime nemulțumirea'.

'Astăzi, în România, nu se mai poate vorbi despre democrație. AUR a încercat, cu celelalte partide de opoziție parlamentare, POT și S.O.S., să învingă hidra care a capturat statul român și care, de 35 de ani, lucrează împotriva națiunii române. Am încercat, dar nu am reușit. Nu de această dată. Nu înseamnă că o bătălie ar fi sfârșitul războiului. Războiul este de lungă durată și se va desfășura până când poporul român va fi eliberat', a afirmat Lulea, într-un comunicat.

El a susținut că Parlamentul nu reprezintă voința românilor, adăugând că la guvernare se află o 'tocăniță politică'.

'Au reușit, în decembrie 2024, să vă mintă, să vă sperie și să vă convingă să-i votați. La momentul de față, cele patru partide politice, PSD, PNL, USR și UDMR, au majoritate de aproape 70%. Sigur că această majoritate este una toxică, pentru că, înainte de campania electorală, s-au acuzat reciproc, v-au furat voturi spunând că nu vor face coaliție cu ceilalți, au promis multe, iar imediat după ce alegerile s-au terminat, au făcut exact inversul față de ceea ce au spus în campanie electorală. Astăzi avem la guvernare o tocăniță politică, iar singurul lucru care unește cele patru partide politice îl reprezintă interesul lor. Interesul lor de grup și personal, pentru a devaliza statul român, pentru a ține sechestrat bugetul de stat și avuția națională și a o folosi în propriul interes', a mai susținut liderul AUR.

Acesta a mai transmis că AUR, împreună cu S.O.S. și cu POT, a încercat să-i 'răstoarne' pe cei de la putere și 'nu este sfârșitul războiului'.

'Noi ne vom lupta în continuare. În continuare vom folosi toate pârghiile parlamentare și politice de care dispunem, pentru a trage atenția asupra abuzurilor care se comit', a adăugat Lulea.

El a acuzat actuala coaliție că a pus taxe mai mari pe pensionarii țării, pentru companii, pentru salariați și a tăiat bursele pentru elevi, menționând că, în schimb, 'luxul partidelor politice' și 'opulența politicienilor' a continuat.

'Astăzi, statul român este capturat. Astăzi avem un stat în care partidele și-au plasat în funcții cheie persoane obediente, care răspund doar propriilor interese și nu nevoii pe care o are națiunea română', a adăugat liderul AUR.

Potrivit acestuia, 'poporul român trebuie să aibă puțin mai mult curaj'.

'AUR, cu doar 20%, nu poate soluționa din Parlament toate aceste probleme. Este nevoie de susținere populară. Este nevoie ca poporul român, antreprenorii, salariații, profesorii, medicii, polițiștii, ostașii țării să își exprime nemulțumirea. Nu mai acceptați să fiți umiliți. Nu mai acceptați să fiți învrăjbiți. Nu mai acceptați să ne țină dezbinați', a mai transmis Marius Lulea.

Potrivit acestuia, 'dușmanul' se află în Parlament, în clădirea Guvernului, a Președinției României.

'Toate aceste instituții nu ne mai reprezintă. Tot așa cum Curtea Constituțională, Avocatul Poporului și multe, multe alte instituții nu mai reprezintă statul român. Este nevoie de reformă, dar, în primul rând, este nevoie de o reformă morală și de curaj a societății. Trebuie să îndrăznim mai mult. Trebuie să înțelegem că puterea nu se dă o dată la patru ani și reprezintă un cec în alb. Puterea, odată luată, dacă nu își respectă angajamentele, trebuie să fie dată jos. Iar puterea de a face acest lucru stă doar în mâinile voastre', a mai spus prim-vicepreședintele AUR.

Duminică, plenul Parlamentului a respins toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S. România și POT la asumarea răspunderii Guvernului pe patru proiecte din pachetul doi de măsuri.