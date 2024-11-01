MAE confirmă: Ministerul rus de Externe a declarat persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova

'Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București', transmite MAE român.

Ministerul de la București amintește că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național.