Manda (PSD): Guvernul Tomac va trece și cred că asta e un lucru bun; se încheie cu era Bolojan

'După părerea mea, guvernul Tomac trece. Și eu cred că e un lucru bun', a spus Manda, la Craiova, la conferința Organizației de Femei a PSD Dolj.

Reprezentantul social democraților a susținut că era Bolojan 'care a generat efecte economice și sociale negative pentru toate categoriile sociale' se încheie, iar astăzi nimeni nu e mulțumit de acest guvern, 'cu excepția boților și tiriboților', dar și aceștia au obosit fiindcă nu mai sunt bani'.

'Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care și noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele și anume recesiune economică, inflație, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulțumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulțumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulțumiți sunt boții, roboții și tiriboții care, din câte am văzut, au obosit și ei sau probabil că nu mai au suficient de mulți bani ca să activeze boții, roboții și tiriboții. Dar este clar că trebuie să depășim această perioadă în care un om care spune că vrea în opoziție, stă baricadat pe scaunele de la putere, partidul celălalt alături de el spune la fel că vrea în opoziție alături de Ilie Bolojan și în continuare se agață de scaune de la putere', a afirmat Manda.

Secretarul general al PSD a adăugat că în perioada următoare România va avea un guvern condus de Eugen Tomac.

'Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern și atunci lucrurile o să meargă înainte și sunt bucuros că la discuția pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie și anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare și alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare', a mai afirmat Claudiu Manda.

În același context, el a subliniat că nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru a fost făcută de președintele Nicușor Dan și nu de fostul șef al statului, Traian Băsescu, respingând afirmațiile potrivit cărora acesta din urmă ar fi influențat desemnarea.

'Tot se vorbește despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului președinte, Nicușor Dan. Și nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicușor Dan prim-ministru. Aș putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: 'nea Ilie nici nu știi, cât de mic începi să fii!'', a mai spus secretarul general al PSD.

La conferința OFSD Dolj au participat circa 600 de femei, membre ale PSD.