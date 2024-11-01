Manole: Vom sesiza Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească
Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului și, acolo unde fraudele sunt intenționate și clare, va fi sesizat Parchetul, a anunțat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
''De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului. Acolo unde fraudele sunt intenționate și clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile'', a scris ministrul, marți, pe pagina sa de Facebook.
Potrivit datelor prezentate de acesta, în perioada 6 noiembrie-31 decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 persoane. În cazul a 14.944 s-a stabilit menținerea gradului de handicap, iar pentru 3.194 au fost emise certificate de neîncadrare. De asemenea, 5.484 au obținut grad inferior de handicap, iar 4.036 grad superior.
