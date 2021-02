Marcel Ciolacu: Proiectul de buget propus de Guvern e „o tâmpenie”

„Nu poţi să ai creştere economică când ai austeritate şi tai tot. Noi venim cu aceste amendamente poate în ultima clipă acest guvern îşi dă seama că proiectul de buget cu tăieri şi cu austeritate e o tâmpenie”, a afimat Marcel Ciolacu duminică seară, la Antena 3.

Întrebat dacă PSD va depune o moţiune de cenzură în cazul în care nu îi vor fi votate amendamentele, Ciolacu a răspuns afirmativ.

„Categoric că depunem moţiune, dar am şi spus este prima moţiune simplă pe care am depus-o, şi deja am avut patru voturi în plus în afară de grupurile parlamentare PSD şi AUR. Este pentru prima oară. Eu nu-mi aduc aminte ca doar la două luni de la alegeri deja patru voturi să fie în plus faţă de ce avem ca opoziţie. Avem o sesiune parlamentară unde vom veni, categoric, cu o moţiune de cenzură”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că social-democraţii vor depune amendamente la Legea bugetului de stat pe mai multe domenii, de la sănătate la educaţie, de la agricultură la protecţia mediului şi la domeniul social. Grindeanu anunţă că, printre altele, social-democraţii vor propune alocarea de fonduri pentru centrele medicale locale pe care partidul le-a promis în campania electorală, majorarea sumei alocate cultelor dar şi acordarea unei sume de bani la naşterea fiecărui copil, în total fiind vorba de „câteva mii” de amendamente.