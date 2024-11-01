Homepage » Actual

Marcel Ciolacu vrea ca CJ Buzău să obţină venituri proprii: „Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern”

| 26 aug, 18:52

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, susţine că instituţia trebuie să depăşească rolul tradiţional de administrator al drumurilor judeţene şi distribuitor de fonduri către primării. La finalul şedinţei ordinare de miercuri, Ciolacu a declarat că administraţia judeţeană trebuie să dezvolte proiecte care să îi aducă venituri proprii.

 

„Rolul Consiliului Judeţean cumva a început să se confunde cu «trebuie să facem drumuri şi să împărţim bani la primari». Rolul Consiliului Judeţean este unul mult mai amplu”, a spus Marcel Ciolacu.
Preşedintele CJ consideră că instituţia trebuie să fie un partener atât pentru municipiul Buzău, pe care l-a numit „motorul economic al judeţului”, cât şi pentru municipiul Râmnicu Sărat şi celelalte localităţi.
„Consiliul Judeţean trebuie să aibă şi venituri. Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern sau să fim nemulţumiţi încontinuu dacă Guvernul trimite mai mulţi sau mai puţini bani”, a afirmat Ciolacu.
Printre proiectele care ar putea aduce venituri administraţiei judeţene se numără investiţia în viitorul depozit de deşeuri şi aducţiunea de apă de la Siriu. În privinţa depozitului, CJ Buzău ar urma să îşi asume proiectarea şi procedurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire, urmând să decidă ulterior dacă va realiza investiţia singur sau în parteneriat.
În cazul aducţiunii de apă de la Siriu, Ciolacu a precizat că au început deja discuţiile cu reprezentanţii Companiei de Apă şi cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.
viewscnt

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

senat

Senatul a adoptat proiectul de lege privind închiderea operaţională şi financiară a PNRR

26 aug, 18:49
Citeşte mai departe
Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu vrea ca CJ Buzău să obţină venituri proprii: „Nu putem aştepta la nesfârşit să împărţim banii de la Guvern”

26 aug, 18:52
Citeşte mai departe
Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru: Salut continuarea colaborării dintre România și UNICEF pentru sprijinirea copiilor și familiilor

26 aug, 18:45
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cântăreața Dolly Parton, o legendă a muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
seism
Cutremur cu magnitudinea 4,5, în zona seismică Vrancea
oana
Oana Gheorghiu: Sorin Grindeanu ne minte în fiecare zi cum că PSD este 'în opoziție'
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Cabana de 2,7 milioane de lei ridicată de Romsilva. Șeful Regiei, întrebat dacă va găzdui „baroni locali”: „Poate să vină şi un baron local. cum adică nu are voie să vină?”
h
Se pârjolesc recoltele Europei: MARS taie prognozele pentru porumb, soia și floarea-soarelui
h
Alertă înainte ca medicamentele să dispară din farmacii. Cseke Attila schimbă sistemul: „Este inadmisibil”
economica.net
feminis.ro
h
Cântăreața Dolly Parton, o legendă a muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani
h
Prințul Harry părăsește un ONG african implicat într-un scandal
h
Kit Harington va juca în al doilea sezon al noului serial TV 'Harry Potter'
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ