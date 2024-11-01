Mirabela Grădinaru: Salut continuarea colaborării dintre România și UNICEF pentru sprijinirea copiilor și familiilor

Potrivit unui comunicat transmis de UNICEF, în cadrul întâlnirii au fost evidențiate progresele înregistrate de România în ceea ce privește implicarea copiilor și tinerilor în procesul de luare a deciziilor publice, inclusiv prin legislația adoptată în 2024, care le oferă acestora posibilitatea de a contribui la elaborarea politicilor și actelor normative care îi vizează.

''Știu cât de important este ca fiecare copil să aibă acces la îngrijire, protecție, educație și oportunități de a se dezvolta. Nu trebuie să uităm niciodată că ei reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Felul în care avem grijă de copii astăzi va modela societatea de mâine. Salut continuarea colaborării dintre România și UNICEF pentru sprijinirea copiilor și familiilor, pentru ca vocea tinerilor să fie auzită și pentru a ne asigura că fiecare copil își poate atinge întregul potențial, indiferent de locul în care trăiește sau de circumstanțele în care s-a născut'', a declarat Mirabela Grădinaru, citată în comunicat.

Potrivit lui Edouard Beigbeder, copiii și tinerii au dreptul să fie ascultați în ceea ce privește problemele care le vor influența viitorul.

''România a făcut pași importanți pentru consolidarea participării copiilor și pentru integrarea acesteia în procesul de luare a deciziilor, iar experiența sa poate oferi lecții valoroase atât țărilor din Europa, cât și celor din afara regiunii. UNICEF este pregătit să sprijine în continuare eforturile prin care copiii sunt puși în centrul politicilor publice și prin care ne asigurăm că fiecare copil are șansa de a se dezvolta și de a-și atinge potențialul'', a arătat Edouard Beigbeder.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și experiența României în implementarea modelului de servicii comunitare integrate, precum și punerea în aplicare a Garanției Europene pentru Copii. De asemenea, au fost discutate oportunități de promovare la nivel internațional a lecțiilor învățate și a bunelor practici dezvoltate în România.

Discuțiile au vizat, totodată, continuarea cooperării în domenii precum participarea copiilor, educația, combaterea schimbărilor climatice, siguranța online și prevenirea violenței împotriva copiilor.