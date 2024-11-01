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Senatul a adoptat proiectul de lege privind închiderea operaţională şi financiară a PNRR

| 26 aug, 18:49

Senatul a adoptat, miercuri, cu 91 de voturi ”pentru”, 24 ”împotrivă” şi şapte abţineri, proiectul de lege privind închiderea operaţională şi financiară a PNRR, în calitate de primă Cameră sesizată. Camera Deputaţilor este for decizional.

 

Proiectul de lege adoptat de Senat vizează închiderea operaţională şi financiară a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, gestionat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021.
Conform expunerii de motive, necesitatea reglementării decurge din încheierea, la data de 31 august 2026, a perioadei de implementare a planurilor naţionale de redresare şi rezilienţă, potrivit Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din împrejurarea că, la data iniţierii prezentei propuneri legislative, procesul de închidere a PNRR nu beneficiază de un cadru normativ unitar.
Proiectul consolidează, într-o structură unitară, dispoziţiile privind termenele de depunere şi de plată a cererilor de transfer, modificarea listelor de proiecte aprobate prin memorandum, preluarea la finanţare a contractelor având ca obiect planurile urbanistice generale, regulile de verificare a costului unitar maxim eligibil în cadrul Investiţiei 1 - Valul Renovării, decontarea cheltuielilor aferente contractelor denunţate sau eliminate de la finanţare în cadrul Componentei 15 - Educaţie, precum şi operaţiunile bugetare determinate de modificarea sursei de finanţare a reformelor şi investiţiilor.

 

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