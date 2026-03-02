Marinescu: Viorel Cerbu îmbină cu măiestrie experiența și cunoștințele din domeniul urmăririi penale cu cele de management

Potrivit unui comunicat al MJ transmis luni AGERPRES, pentru formularea acestei propuneri, ministrul Justiției a avut în vedere, în esență, că este un procuror cu o experiență profesională 'foarte bogată', având realizări 'deosebite', atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, acesta dispune de o bună capacitate de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experiența multilaterală dobândită la DNA, PICCJ, DIICOT, inclusiv prin identificarea avantajelor utilizării în cadrul urmăririi penale a instrumentelor moderne, de natură tehnică, în combinație cu urmărirea eliminării avantajelor economice derivate din săvârșirea infracțiunilor de corupție și a celor asimilate acestora.

Totodată, Marinescu consideră că procurorul Ioan-Viorel Cerbu îmbină 'cu măiestrie' experiența și cunoștințele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar și conștientizează necesitatea adaptării Ministerului Public la continua evoluție a infracționalității, prin utilizarea metodelor și mijloacelor moderne în combaterea infracționalității economico-financiare și în recuperarea produsului infracțiunii;

'Din planul de management și din interviul susținut în fața Comisiei de interviu au fost apreciate direcțiile de acțiune pentru limitarea drastică a fenomenului corupției, printre care: abordarea integrată a fenomenului prin eforturi conjugate ale tuturor instituțiilor responsabile și prin utilizarea eficientă a datelor disponibile; întărirea capacității de detectare și investigare a faptelor de mare corupție, inclusiv prin prioritizarea domeniilor cu grad ridicat de risc și impact social major; implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor, urmată de comunicarea cu celeritate a acestora către organele de urmărire penală, fără interferențe în cercetarea penală și în procesul de justiție; corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în ceea ce privește corupția, cu respectarea separației puterilor în stat și a normelor constituționale; asigurarea transparenței în achizițiile publice, inclusiv în domeniul apărării naționale', se menționează în comunicat.

Mai mult, ministrul Justiției subliniază că din proiectul de management și interviul susținut în fața Comisiei de interviu a rezultat acuratețea politicii de resurse umane care se referă la creșterea performanței DNA, prin asigurarea unui nivel ridicat de exigență în cadrul procedurilor de recrutare și selecție a personalului, precum și promovarea imaginii DNA în vederea creșterii nivelului de atractivitate pentru posturile vacante existente în organigrama instituției.

Ioan-Viorel Cerbu i-a avut drept contracandidați pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție pe Tatiana Toader, procuror-șef adjunct al DNA, și pe Vlad Grigorescu, procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.