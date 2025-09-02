Marius Budăi: Am fost acuzat că îl atac pe premier, nu este adevărat, încerc să-i arăt o realitate
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a negat că a dorit să-l atace pe premierul Ilie Bolojan într-o postare de joi, susținând că a încercat doar să-i arate 'o realitate', astfel încât să schimbe cursul guvernării, care s-a dovedit a fi unul 'greșit'.
'Am fost acuzat că îl atac pe premierul Bolojan! Nu este adevărat! Încerc să-i arăt o realitate, astfel încât să schimbe cursul guvernării care s-a dovedit greșit. Nu o spun doar eu de la PSD. Președintele unui alt partid din Coaliție arată că Guvernul n-a făcut reforme serioase și că nivelul de încredere este la cel mai mic nivel. Ministerul Finanțelor raportează o pondere în PIB a veniturilor din TVA mai mică decât anul trecut, în ciuda majorării cotei de la 19% la 21%. Organismele financiare internaționale și-au revizuit prognozele despre România, cu o creștere economică mai mică și un deficit mai mare. Consiliul Fiscal ne spune că deficitul bugetar ar putea depăși nivelul din 2024 - deși taxele s-au majorat, iar veniturile oamenilor au scăzut', a scris Marius Budăi vineri pe Facebook.
El a subliniat că 'premierul însuși a admis că măsurile de austeritate nu vor atinge ținta inițială de reducere a deficitului'.
'Unde este atacul? Asta este realitatea! Trebuie să schimbăm direcția! Definiția nebuniei este să repeți aceleași lucruri sperând într-un rezultat diferit! Deci insist: Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia! PSD a pus soluții pe masa de dialog a Coaliției! Programul PSD mizează pe susținerea investițiilor, pe încurajarea dezvoltării de noi afaceri, pe apărarea locurilor de muncă existente, dar și pe crearea de noi locuri de muncă! Mai multe afaceri = mai mulți bani la buget, fără să crească taxele!', a precizat deputatul PSD.
Marius Budăi i-a transmis joi premierului Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook, că scopul reformei nu este de a da oameni afară, ci de a face un sistem mai performant.
El a susținut că 'pentru unii' reforma administrației 'înseamnă doar să dai oameni afară, într-un procent prestabilit de 40%, 20% 15%, iar unii chiar își fac un brand din asta'.
Potrivit fostului ministru, 'concedierile în masă, de-a valma, fără o viziune clară de eficientizare a cheltuielilor publice și fără alternative pentru cei disponibilizați înseamnă doar să muți problema pe o altă pagină a bugetului de stat'.
