Marius Budăi: Salariul minim va crește în anul următor, nu va fi înghețat; asigur de acest lucru
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marți, că salariul minim va crește anul viitor și nu va fi înghețat, menționând că social-democrații nu vor accepta încălcarea legislației naționale și europene în vigoare.
'Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european', a scris Budăi, pe Facebook.
El a adăugat că PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariați care au cele mai mici venituri.
'Personal, în calitate de ministru al Muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui Guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește', a explicat parlamentarul.
