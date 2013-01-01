Cu o carieră în modelling de peste cinci decenii, Maye Musk a devenit un simbol internațional al eleganței și al frumuseții la orice vârstă. A apărut pe copertele unor publicații prestigioase, precum Vogue, ELLE și Harper’s Bazaar, și a fost imaginea unor importante campanii internaționale inclusiv după vârsta de 70 de ani, demonstrând că frumusețea, succesul și influența nu sunt limitate de vârstă.

Dincolo de cariera sa în lumea modei, Maye Musk are o poveste de viață impresionantă, marcată de independență, determinare și curaj. În paralel cu propria carieră, și-a crescut cei trei copii, care au devenit, la rândul lor, personalități cunoscute în domeniile lor: Elon Musk, fondatorul SpaceX și una dintre cele mai influente figuri din industria tehnologiei, Kimbal Musk, antreprenor, și Tosca Musk, producătoare și regizoare de film.

Viața sa nu a fost lipsită de provocări, însă Maye Musk a găsit de fiecare dată puterea de a merge mai departe, de a lua decizii curajoase și de a începe noi etape, atât în plan personal, cât și profesional. Despre aceste experiențe și despre lecțiile învățate de-a lungul timpului a scris în volumul autobiografic A Woman Makes a Plan, devenit bestseller internațional.



O seară specială alături de Maye Musk

Pe 4 decembrie, NISSA organizează la București un eveniment exclusivist dedicat lansării în România a noii cărți semnate de Maye Musk, TIMELESS – The Art of Reinvention and Resilience at Any Age.

Evenimentul va reuni personalități din lumea modei, culturii și mediului de afaceri, oferind invitaților ocazia să o descopere pe Maye Musk dincolo de imaginea sa publică și să afle mai multe despre experiențele care i-au marcat viața și cariera.



În cadrul unui dialog cu Mihaela Rădulescu, Maye Musk va vorbi despre cariera sa internațională, despre experiența de mamă, despre provocările pe care le-a depășit și despre alegerile care i-au schimbat viața. Alături de Mihaela Rădulescu, Maye Musk va vorbi deschis despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională, despre independență, încrederea în sine și curajul de a începe un nou capitol al vieții, indiferent de vârstă.

Invitații vor avea ocazia să îi adreseze întrebări în cadrul unei sesiuni de dialog cu publicul. La finalul evenimentului, invitații vor avea ocazia să o întâlnească pe Maye Musk și să participe la o sesiune de autografe

În timpul vizitei sale în România, Maye Musk va fi protagonista unui proiect editorial exclusivist realizat în colaborare cu ELLE România, care va pune în valoare stilul său inconfundabil, personalitatea și influența pe care continuă să o aibă în lumea modei.

NISSA – Feminitate, eleganță și încredere în sine la orice vârstă



„Maye Musk este un exemplu de eleganță, independență și curaj. A construit o carieră internațională impresionantă și, în același timp, a crescut trei copii care și-au urmat propriile visuri și ambiții. Povestea ei ne arată că succesul poate avea multe forme și că fiecare femeie își poate construi propriul drum, indiferent de provocările pe care le întâlnește.

Prin acest eveniment, ne dorim să aducem în prim-plan femeile care au curajul să se reinventeze, care continuă să evolueze și care își păstrează energia, optimismul și dorința de a descoperi lucruri noi, indiferent de vârstă.

La NISSA, credem că feminitatea nu este definită de vârstă, ci de încrederea în sine, de experiențele care ne formează și de libertatea de a fi noi înșine. Sunt valori care ne inspiră și pe care le exprimăm prin colecțiile noastre.” Echipa NISSA



Despre NISSA

Fondat în 1993, NISSA este unul dintre cele mai importante branduri românești de modă, cunoscut pentru colecțiile sale feminine, designul contemporan și atenția acordată detaliilor.



Cu o experiență de peste 30 de ani în industria modei, NISSA își creează și produce colecțiile în România, în cele trei unități de producție din București, Craiova și Giurgiu.



Brandul și-a extins treptat prezența internațională, fiind prezent pe piețe din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America. Prin participarea la evenimente internaționale de modă și prin colaborările cu parteneri din industrie, NISSA contribuie la promovarea designului românesc și propune o viziune contemporană asupra feminității și eleganței.

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