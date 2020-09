Metroul Drumul Taberei, tot mai aproape de inaugurare. Care e data vehiculată de deschidere

"Pot să vă spun că se lucrează. Acum intru la Academia Militară", a declarat, pentru Economica.net, directorul general al Metrorex, aflat în inspecție pe șantierul Metroului de Drumul Taberei.

Potrivit acestuia, pe șantier se află și comisia de recepție. Șeful Metrorex nu a precizat și o dată oficială a inaugurării mult-așteptatei linii de metrou.

În mediul online, mai mulți jurnaliști din domeniul transporturilor au informat, citând "surse sigure", că Metroul de Drumul Taberei va fi inaugurat într-o săptămână, până pe 15 septembrie.

"Metroul din Drumul Taberei se deschide circulației. Am primit informația chiar acum, am verificat-o din surse sigure și o împărtășesc cu voi. Marele eveniment se va produce fie duminică, fie luni sau marți, săptămâna viitoare. Deci, cel târziu pe 15 septembrie veți putea călători cu metroul, iar Drumul Taberei nu va mai fi un cartier “rupt” de București. Totul depinde de semnarea procesului de recepție a lucrării. Rămân de făcut anumite lucrări la suprafață, dar am primit asigurări că acestea nu vor afecta circulația și siguranța călătorilor", a scris jurnalistul Vitalie Cojocari pe pagina sa de Facebook, ataşând o serie de fotografii făcute în interiorul metroului.

Magistrala 5 de metrou, Secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, va avea aproape 7 kilometri lungime şi este compusă din 10 staţii de metrou şi un depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2).

La magistrala de metrou M5 se lucrează din 2011, iar termenul inițial de finalizare era 2015. Lucrările sunt finanțate cu fonduri europene.

