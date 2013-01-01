Homepage » Actual

Mihai Chirica: Viitorul Europei se construiește nu doar prin infrastructură și economie, ci și prin cultură și educație

| 02 sep, 18:55

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a subliniat marți, în cadrul unei conferințe dedicate digitalizării patrimoniului, importanța accesibilității și a protejării istoriei pentru viitor, menționând în acest sens că are convingerea că 'viitorul Europei se construiește nu doar prin infrastructură și economie, ci și prin cultură și educație'.

 

La conferința proiectului CHARME - Digital Cultural Heritage Activity acRoss Multiple European Regions (Activități de digitalizare a patrimoniului cultural în diverse regiuni europene), Mihai Chirica a vorbit despre necesitatea creării unei baze de date digitale care să ofere informații în timp real despre patrimoniul cultural și muzeal, menționând totodată experiența Palatului Culturii în digitalizarea patrimoniului, prin programele dezvoltate în muzeele sale.
'Accesibilitatea este esențială atunci când vorbim de patrimoniul cultural, dar mai ales protejarea istoriei și a viitorului nostru, prin crearea unei baze de date digitale care să ne poată oferi informații în timp real. Palatul Culturii din Iași are deja experiență în digitalizarea patrimoniului, prin programele din muzeele sale, dar acesta este doar începutul și sunt convins că vom putea diversifica aceste inițiative', a declarat primarul municipiului Iași.
El a afirmat totodată că este important să învățăm și din experiența altor țări europene.
'Finlanda are un program de digitalizare mult mai amplu decât alte țări europene, iar rezultatele lor, alături de cele din Italia și poate chiar din Ucraina, ne vor fi de folos', a spus Mihai Chirica.
Ulterior, primarul a declarat, pentru AGERPRES, că această conferință este importantă pentru a vorbi despre utilitatea concretă a proiectelor care pun în valoare patrimoniul cultural.
'Iașiul este un oraș cu o istorie venerabilă de peste 600 de ani, o viață și o zestre culturală incontestabilă, o istorie de Capitală Culturală. Suntem mândri să fim parte din această inițiativă care valorizează patrimoniul cultural prin digitalizare, inovare și colaborare europeană. Suntem convinși că viitorul Europei se construiește nu doar prin infrastructură și economie, ci și prin cultură și educație', a mai spus Mihai Chirica.
Pe parcursul zilei de marți, conferința din cadrul proiectului CHARME, care vizează valorizarea prin digitalizare a patrimoniului cultural ca element cheie pentru construirea identității europene și încurajarea inovației, creativității și creșterii economice, a oferit și prilejul de a prezenta modul în care Iașul a reușit să atragă finanțări europene și să implementeze proiecte cu impact real.
În perioada 1-5 septembrie are loc, la Iași, vizita la nivel european în cadrul proiectului, la care participă peste 20 de persoane: profesori universitari, viceprimari, consilieri locali si experți din Italia, Franța, Portugalia și Finlanda.
În cadrul conferinței proiectului au fost prezentate bunele practici ale municipiului Iași pe tema 'Digitalizarea patrimoniului cultural, incluziune și implicarea tinerilor', eveniment la care au participat reprezentanți ai mediului academic din Iași și din Italia, experți, reprezentanți ai unor muzee și autorități publice europene.
Proiectul este realizat de municipalitatea ieșeană în parteneriat cu alte patru primării și o universitate: Primăria Pavia (Italia) - lider de proiect, Primăria Poitiers (Franța), Primăria Coimbra (Portugalia), Primăria Turku (Finlanda), Universitatea din Pavia (Advisory Partener) și Biroul pentru Integrare Europeană Liov din Ucraina (Discovery Partner), care colaborează de peste cinci ani în cadrul Alianței EC2U de orașe universitare membre ale prestigioasei Rețele Coimbra.

 

Tag-uri:
