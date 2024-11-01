Mihai Fifor (PSD): E important să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române

'O nouă dronă ajunsă pe teritoriul României. Un nou efect al agresiunii ilegale și neprovocate a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Un război cumplit, purtat la granița noastră, care în ultimele zile a cunoscut o escaladare îngrijorătoare. Este important să știm cine este agresorul și cine poartă responsabilitatea pentru aceste incidente care afectează direct securitatea României. La fel de important este să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Serviciul Român de Informații, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale au acționat rapid și eficient pentru identificarea, securizarea și neutralizarea pericolului, astfel încât să nu existe victime', a scris Fifor pe Facebook.

Social-democratul a atras atenția că, în astfel de situații, speculațiile și interpretările pripite nu ajută la clarificarea faptelor și pot afecta desfășurarea investigațiilor.

'Este esențial ca instituțiile statului să fie lăsate să își facă treaba, să finalizeze investigațiile și să stabilească toate circumstanțele incidentului pe baza faptelor și a probelor existente', a conchis Fifor.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineața, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a informat Ministerul Apărării Naționale.