Mihai Jurca: Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor
Dunărea are în prezent cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor, a transmis, joi, șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, care a precizat că s-a deplasat la Cernavodă, timp de două zile, alături de echipele tehnice și de reprezentanții instituțiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă, pentru a vedea la fața locului stadiul lucrărilor pentru asigurarea debitului necesar.
'Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice și de reprezentanții instituțiilor din Comitetul Interministerial Bala - Cernavodă, pe care îl coordonez din partea Cancelariei Prim-Ministrului, pentru a vedea la fața locului stadiul lucrărilor și a stabili, împreună, următorii pași. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaș, debitul de azi este de aproximativ 1.300 metri cubi/secundă, față de o medie de 3.900 metri cubi/secundă pentru luna august', a scris Jurca, pe Facebook.
El a precizat că au fost reunite toate instituțiile cu responsabilități în domeniu: Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Apele Române, INHGA, Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați, Administrația Canalelor Navigabile, Nuclearelectrica și mediul universitar, cu sprijinul MAI, DSU și al specialiștilor MApN.
'Ce am testat deja pe teren, în ultimele săptămâni: dragaj în zonele critice de pe Dunărea veche - canale de 30 m lățime și minimum 2 m adâncime - pentru a echilibra debitul care azi merge 85% spre brațul Bala și doar 15% spre Dunărea veche; un test cu 200 m de barje ancorate lângă podul de la Cernavodă, care simulează efectul unui viitor epiu permanent. E o soluție complet reversibilă, ajustată constant pe baza măsurătorilor din teren. Un epiu permanent din piatră, de circa 150 m, care va direcționa apa spre zona adâncă a fluviului - exact spre priza de apă a centralei și canalul navigabil. Un dig mobil gonflabil pe canalul de aducțiune spre bazinul centralei, completat cu pompe pe barjă, pentru a asigura debitul necesar chiar dacă nivelul Dunării va mai scădea. Ca să fie cât se poate de clar: siguranța centralei este garantată în orice scenariu. CNE Cernavodă are echipamente de rezervă - pompe, generatoare de mare putere, instalații de răcire, iar, chiar și în situația cea mai severă din perspectiva lipsei apei, răcirea reactoarelor și a combustibilului uzat poate fi asigurată în circuit închis prin cumulul de echipamente, planuri și soluții de rezervă pe care le-am discutat în comitet și agreat cu experții Cernavodă', a explicat Mihai Jurca.
Șeful Cancelariei premierului a anunțat că va prezenta un raport final, cu soluțiile tehnice, calendarul de implementare și sursele de finanțare, în jurul datei de 13 septembrie.
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