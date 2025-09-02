Homepage » Actual

Ministrul Agriculturii: Eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație, până în luna decembrie, de aproape 1

| 16 sep, 18:30

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat marți că eliminarea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază va duce la o inflație, până în luna decembrie, de aproximativ 15%.

 

'Încă din anul 2023, de când am preluat portofoliul Ministerului Agriculturii, am venit cu acest mecanism de plafonare a adaosului comercial. Datele sunt publicate de către Institutul Național de Statistică. În decembrie 2022, inflația era undeva la 15,5%. În anul 2023, când am introdus plafonarea adaosului comercial la alimente, dar și plafonarea la energie, inflația a ajuns undeva la 6,5%. În anul 2024, acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial a adus o inflație de doar 5,5%. Haideți să ne uităm în momentul de față cât este inflația și eu vă spun sincer că eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație până în luna decembrie de aproape 15%', a spus Barbu într-o conferință de presă la sediul central al PSD.
Întrebat cu cât s-ar scumpi produsele de bază, concret, în cazul în care se elimină plafonarea, Barbu a afirmat: 'Sunt mai mulți factori care duc la creșterea prețului la raft. Pe de o parte, energia consumată de către procesatori, eliminarea plafonării adaosului comercial, pentru că până în anul 2023 aveam adaos comercial practicat și de 100% pe anumite produse agroalimentare, avem datele Consiliului Concurenței care ne arată faptul clar că de când a fost introdus acest mecanism privind plafonarea adaosului comercial prețurile au scăzut cu procente între 7 și 33%'.
Florin Barbu a menționat că miercuri va avea loc o ședință a coaliției de guvernare în care președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, va pune la dispoziție toate datele cu privire la impactul pe care l-a avut plafonarea adaosului comercial la produsele de bază.
'Eu sunt sigur că dacă nu va fi aprobată măsura în coaliția de guvernare, colegii mei senatori, pentru că ordonanța este în Senat, vor depune un amendament de prelungire a plafonării adaosului comercial și vom merge cu acest proiect de act normativ în Parlamentul României', a mai spus ministrul Agriculturii.

 

