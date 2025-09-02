Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei

Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.

Guvernul arată a aprobat continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Pentru acest an şcolar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creştere cu 4,75% faţă de anul precedent. Din această sumă, 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene şi 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul naţional.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preşcolari şi elevi, în funcţie de structura anului şcolar stabilită prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3463/2025.

Executivul precizează şi cum se distribuie bugetul: 106,6 milioane lei pentru fructe şi legume + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente; 375,6 milioane lei pentru lapte şi produse lactate + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente; 241,9 milioane lei pentru produse de panificaţie.

De asemenea, au fost actualizate valorile zilnice pentru porţiile distribuite: fructe şi legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei; lapte şi produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei; produse de panificaţie: de la 0,65 lei la 0,76 lei.

Actualizarea a fost necesară şi ca urmare a creşterii cotei de TVA pentru produsele alimentare, de la 9% la 11%.

”Prin continuarea Programului pentru şcoli, Guvernul urmăreşte promovarea unei alimentaţii sănătoase în rândul copiilor, prin consumul de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate; informarea elevilor cu privire la produsele locale şi la obiceiurile alimentare sănătoase; combaterea risipei alimentare prin educaţie şi responsabilizare. Astfel, România îşi consolidează participarea la un program european esenţial pentru sănătatea şi educaţia copiilor, printr-o finanţare majorată şi prin extinderea măsurilor educative”, mai arată Guvernul.