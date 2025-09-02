Homepage » Actual

Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei

| 25 sep, 17:19

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă că Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei, după ce Guvernul a adoptat în şedinţă continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026.

Programul va asigura distribuirea zilnică a fructelor şi legumelor, laptelui şi produselor lactate precum şi produselor de panificaţie pentru peste 1.8 milioane de preşcolari şi elevi.

Guvernul arată a aprobat continuarea Programului pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023–2029, precum şi bugetul aferent anului şcolar 2025–2026. Pentru acest an şcolar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creştere cu 4,75% faţă de anul precedent. Din această sumă, 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene şi 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul naţional.
Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preşcolari şi elevi, în funcţie de structura anului şcolar stabilită prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3463/2025.
Executivul precizează şi cum se distribuie bugetul: 106,6 milioane lei pentru fructe şi legume + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente; 375,6 milioane lei pentru lapte şi produse lactate + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente; 241,9 milioane lei pentru produse de panificaţie.
De asemenea, au fost actualizate valorile zilnice pentru porţiile distribuite: fructe şi legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei; lapte şi produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei; produse de panificaţie: de la 0,65 lei la 0,76 lei.
Actualizarea a fost necesară şi ca urmare a creşterii cotei de TVA pentru produsele alimentare, de la 9% la 11%.
”Prin continuarea Programului pentru şcoli, Guvernul urmăreşte promovarea unei alimentaţii sănătoase în rândul copiilor, prin consumul de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate; informarea elevilor cu privire la produsele locale şi la obiceiurile alimentare sănătoase; combaterea risipei alimentare prin educaţie şi responsabilizare. Astfel, România îşi consolidează participarea la un program european esenţial pentru sănătatea şi educaţia copiilor, printr-o finanţare majorată şi prin extinderea măsurilor educative”, mai arată Guvernul.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

vasile

Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale

25 sep, 16:55
Citeşte mai departe
barbu

Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei

25 sep, 17:19
Citeşte mai departe
Rutte

Rutte: Țările Alianței pot ținti avioanele ruse care intră în spațiul NATO când este necesar

25 sep, 17:16
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Lui John Lennon 'îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle' după destrămarea The Beatles

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Loviturile ucrainene își fac efectul - Criză majoră de combustibil în Crimeea: Vom prelungi interdicția exporturilor de benzină
h
Militarii în rezervă au mers peste Ionuț Moșteanu: Discuții rapide pe tema pensiilor
h
Lege pentru butoane de panică în spitale. Manager: Nu am avut nevoie de o lege pentru a instala butoane de panică în fiecare salon și pentru a supraveghea video toate saloanele
economica.net
feminis.ro
h
Lui John Lennon 'îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle' după destrămarea The Beatles
h
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
h
Leonardo DiCaprio spune că noul său film „One Battle After Another” este o satiră oportună
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ