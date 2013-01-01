Homepage » Actual

Ministrul Cseke Attila anunţă că, în 2026, prioritatea bugetului va fi PNRR: Acesta are un termen clar, august anul viitor

| 15 oct, 18:20

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, marţi seară, că prioritatea bugetului pentru anul viitor va fi PNRR, program de investiţii care trebuie finalizat până în luna august. Restul investiţiilor vor primi ”cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem”.

 

”Cel mai important mesaj al nostru este acela că PNRR va avea prioritate. Pentru simplul motiv că acesta are un termen clar, august anul viitor”, a declarat, marţi seară, la TVR Info, ministrul Cseke Attila, referindu-se la bugetul pentru 2026.
Acesta a explicat că celelalte investiţii, la fel de importante, vor primi bani ”cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem”.
”Dar ceea ce trebuie să fie prioritate este PNRR, pentru că acela se închide (...) Deci acolo trebuie să ne axăm. Acolo trebuie să prioritizăm, acolo trebuie să avem forţă de muncă, pentru că banii s-ar putea pierde”, a mai declarat ministrul Dezvoltării.

 

