Ministrul Muncii a prezentat măsurile din programul de relansare a economiei propus de PSD

| 15 sep, 18:09

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat, luni, măsurile PSD de relansare a economiei în domeniul muncii, printre acestea numărându-se creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi, programul ''primul loc de muncă'', stimulente pentru mame, programul referitor la formarea pentru industria de vârf.

„'Primul program despre care vă voi spune câteva linii este 'programul pentru primul loc de muncă'. Aici este vorba despre o șansă pe care fiecare tânăr o merită pentru a avea acces la un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit și un loc de muncă pe o perioadă nedeterminată, adică un loc de muncă ce poate și trebuie să ofere stabilitate. PSD vine cu o propunere care poate să aibă până la 28.000 de beneficiari anual, tineri care nu sunt încadrați în nicio formă de învățământ, care eventual au terminat studiile, tineri care nu sunt încadrați în nicio altă formă de pregătire profesională și tineri care nu au mai avut niciodată un loc de muncă. Este de subliniat faptul că nu se propune folosirea de buget național, pentru că deocamdată există suficiente fonduri europene care pot fi utilizate din programul Educație și Ocupare și e foarte important de subliniat și faptul că prin acest nou program, noi propunem să acordăm acest beneficiu, adică 1.000 de lei pentru fiecare dintre primele 12 luni și 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni în care acești tineri sunt păstrați la locul de muncă, să oferim acești bani direct tinerilor, printr-o convenție făcută cu Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă din fiecare județ'', a spus Manole într-o conferință de presă susținută la sediul central al PSD.

Al doilea program despre care a vorbit ministrul Muncii se referă la formarea pentru industria de vârf - digital și verde - ucenicie și stagiatură.
''Prin acest program din fonduri europene sprijinim companii în efortul lor de calificare și recalificare a celor pe care fie îi au ca angajați, fie vor să îi angajeze. Este o schemă din fonduri europene numită 'Formare pentru industria de vârf', de care, așa cum vă spuneam, pot beneficia partenerii relevanți precum IMM-uri, companii mari, organizații de cercetare și tehnologie, parteneri sociali, sindicate, patronate, camere de comerț și organizației neguvernamentale'', a afirmat acesta.
Următorul program se referă la hub-uri regionale de formare profesională pentru integrarea în piața muncii, iar obiectivul principal este reducerea șomajului în rândul tinerilor și ajutarea acestora să învețe o meserie mai bună, oferindu-le sprijin concret precum masă și cazare, transport și practică.
''Un program foarte important este cel referitor la sprijinul pentru mame. Tema demografie este una importantă în Europa (...). PSD consideră de cuviință să încurajeze cât de mult se poate, cu toate resursele disponibile, inclusiv mamele cu mai mulți copii care vor să se întoarcă în piața muncii. Aici, evident, că nu este vorba doar despre stimulente pe care poate și-și propune să le ofere prin Ministerul Muncii și prin politici publice PSD, dar este vorba și despre servicii. Pentru aceste mame, mame singure și nu numai, avem în vedere acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni, cu condiția ca raportul de muncă să continue cel puțin încă 18 luni după expirarea acestei facilități, acestui stimulent. Și pentru că această temă a sprijinirii mamelor cu mai mulți copii este extrem de importantă, propunem în plus, față de subvenția despre care v-am spus, și completarea acesteia cu o facilitate, și anume cu scutirea de la plata contribuției asiguratorii pentru muncă, acces la programe de formare profesională pentru reîncadrare și sprijin financiar pentru acoperirea costurilor de îngrijire a copiilor de vârstă mică 0-6 ani'', a menționat Florin Manole.
Ultimul program despre care a vorbit acesta se referă la creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi.
''Este un program extrem de important, mai ales în actualul context, în care avem o creștere a inflației și în care aveam o scădere a consumului populației. Măsura aceasta este menită să crească veniturile pentru cel puțin 3 milioane de angajați'', a conchis acesta.

 

