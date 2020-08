Ministrul Muncii: Este necesar un sistem mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de muncă

"În ceea ce ne priveşte, conform atribuţiilor pe care le are Inspectoratul Teritorial de Muncă, am verificat pe de o parte existenţa - şi există - a contractelor de muncă cu toţi salariaţii, inclusiv cu muncitorii indieni. Ne-a atras atenţia şi, din concluziile verificărilor făcute, rezultă foarte clar faptul că este necesar un sistem mult mai riguros de contorizare a orelor suplimentare de muncă. Nu că s-ar întâmpla doar în acest şantier. Am avut o discuţie cu colegii mei şi am nişte idei, inclusiv inspirate din colaborarea cu ministrul Muncii din Germania, cu care ştiţi că suntem într-un permanent contact - pentru contorizare electronică, pentru evidenţă electronică, eventual într-o activitate pilot pe şantierele de construcţii, pentru muncitorii care lucrează. Aici contractele erau, dar nu este o evidenţă corespunzătoare orelor suplimentare", a declarat Violeta Alexandru la TVR, citată de stiripesurse.ro.

Ministrul Muncii a subliniat că Inspectoratul Teritorial de Muncă a dispus măsuri cu privire la lipsa unei instruiri prealabile cu privire la condiţiile de protecţie în perioada COVID.

"Inspectoratul Teritorial de Muncă a dispus măsuri cu privire la lipsa unei instruiri prealabile cu privire la condiţiile de protecţie în perioada COVID. Am avut punct de vedere foarte clar cu privire la condiţiile de cazare", a mai spus Violeta Alexandru.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a sancţionat cu 13.500 de lei angajatorul muncitorilor indieni depistaţi pozitiv cu noul coronavirus pe un şantier din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, constatând încălcarea legislaţiei privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2.

Angajatorul muncitorilor indieni a mai fost sancţionat şi pentru faptul că nu avea o evidenţă clară a orelor lucrate de muncitori şi pentru transmiterea cu întârziere a unor date în Revisal, menţionează ITM Bucureşti.

