Ministrul Sănătății cere alte demisii la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat joi ca fostul manager al Spitalului 'Sf Maria' din Iași să renunțe și la funcția de director medical.
Potrivit ministrului, managerul demis ocupă în prezent funcția de director medical.
'Am solicitat demiterea managerului unității sanitare, pentru că nu pot să-l demit eu, nefiind spitalul din subordinea Ministerului Sănătății. Am văzut că s-a întors în poziția de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne și din poziția de director medical, pentru că nu cred că ne putem, în această situație, juca cu pozițiile de conducere', a afirmat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă.
El a solicitat și demiterea actualei șefe a secției ATI de la același spital, deoarece aceasta ocupă funcția 'în mod ilegal'.
'Mai mult decât atât, solicit demiterea și schimbarea din funcție a șefei ATI, care ocupă această poziție în mod ilegal în momentul de față', a adăugat el.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
02 oct, 17:56
Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei
02 oct, 17:55
Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei despre descurajarea de către NATO a amenințărilor ruse
02 oct, 17:53
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57