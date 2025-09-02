Homepage » Actual

Ministrul Sănătății cere alte demisii la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași

| 02 oct, 17:56


Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat joi ca fostul manager al Spitalului 'Sf Maria' din Iași să renunțe și la funcția de director medical.

 

Potrivit ministrului, managerul demis ocupă în prezent funcția de director medical.
'Am solicitat demiterea managerului unității sanitare, pentru că nu pot să-l demit eu, nefiind spitalul din subordinea Ministerului Sănătății. Am văzut că s-a întors în poziția de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne și din poziția de director medical, pentru că nu cred că ne putem, în această situație, juca cu pozițiile de conducere', a afirmat Alexandru Rogobete într-o conferință de presă.
El a solicitat și demiterea actualei șefe a secției ATI de la același spital, deoarece aceasta ocupă funcția 'în mod ilegal'.
'Mai mult decât atât, solicit demiterea și schimbarea din funcție a șefei ATI, care ocupă această poziție în mod ilegal în momentul de față', a adăugat el.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

rogo

Ministrul Sănătății cere alte demisii la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași

02 oct, 17:56
Citeşte mai departe
ionut mosteanu

Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei

02 oct, 17:55
Citeşte mai departe
nicu

Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei despre descurajarea de către NATO a amenințărilor ruse

02 oct, 17:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia fiului său Rocco

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Nicușor Dan, mesaj către români privind proiectul pentru pregătirea populației în caz de război: 'e ca un job de 4 luni'
h
VIDEO Se pregătește un 'scut democratic': Documentul României despre dezinformarea rusă a deschis ochii UE. Nicușor Dan - 'România mai are de lucru'
h
Regală financiară în familie: Poliția sparge o rețea de tip 'carusel fiscal' clădită de un clan; prejudiciu de peste 4 milioane
economica.net
feminis.ro
h
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia fiului său Rocco
h
Lola Young a anunțat că 'se va retrage pentru o vreme' după ce a leșinat pe scenă în timpul unui concert
h
Nicole Kidman cere divorţul de Keith Urban, invocând „dificultăţi conjugale şi diferenţe ireconciliabile”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ