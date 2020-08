Ministrul Sănătăţii: "Dacă se respectau regulile după 15 mai nu am fi ajuns la o a doua cocoaşă a epidemiei"

"Am văzut a doua cocoașă, a doua fază a primului val pandemic în care a fost mai agresiv decât în primul val. În condițiile în care avem un număr mare de cazuri, avem și o adresabilitate și o încărcare pe terapie intensivă. Terapia intensivă este segmentul sanitar care trepidează la un moment dat: am plecat cu un număr limitat de paturi bine dotate, acum avem 1.034 paturi complet utilate, 473 cazuri la ATI. Este momentul pe care-l putem gestiona, dar nu lăsăm doar în baza corpului medical. Când am făcut măsuri de relaxare, începând din 15 mai, le-am făcut în baza unei scăderi a numărului de cazuri. În măsura în care se respectau aceste reguli, nu trebuia să trăim a doua cocoașă", a spus Nelu Tătaru, potrivit Digi24.

Dacă în primă fază a epidemiei, asimptomaticii cerea să fie externaţi la cerere, pentru că nu voiau să stea în spital, ministrul Sănătăţii afirmă că acum medicii se confruntă cu un val de persoane asimptomatice care, după ce văd evoluţia bolii, refuză să fie externate.

Ministrul a mai spus că sunt 4.000 de cadre medicale infectate cu coronavirus, iar personalul medical „a făcut față”, însă este absolut necesar ca populația să evite îmbolnăvirea.

Grupul de Comunicare Strategică a comunicat în data de 18 august o creştere cu 1.014 a numărului de noi îmbolnăviri cu coronavirus în România.

