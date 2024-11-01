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Mirabela Grădinaru, la Curtea de Apel București într-un proces legat de un proiect imobiliar

| 08 iun, 20:07


Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, s-a prezentat luni dimineața la Curtea de Apel București într-un proces legat de un proiect imobiliar.

 

Mirabela Grădinaru a stat în sala de judecată doar câteva minute, iar la plecare nu a dorit să ofere informații despre motivul prezenței sale la Curtea de Apel București.
Cel mai probabil, Mirabela Grădinaru a venit în instanță într-un proces în care este implicată Asociația S.O.S. Orașul, un ONG pe care l-a înființat, și care avea luni termen de judecată la Secția de contencios administrativ.
Conform portalului instanțelor de judecată, procesul a fost deschis de două ONG-uri: Asociația pentru conservarea integrată a Patrimoniului Natural și Cultural și Asociația S.O.S. Orașul, iar pârâți sunt Consiliul General al Municipiului București, Primăria Sectorului 1 și One Peninsula SRL.
Dosarul are ca obiect anularea unei autorizații de construire emise în septembrie 2022 de primarul Sectorului 1 pentru proiectul imobiliar One Peninsula, situat la Intrarea Navigatorilor nr. 15, Sector 1.
Procesul se află în faza de recurs, după ce solicitarea celor două asociații a fost respinsă de Tribunalul București în iulie 2024.

 

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