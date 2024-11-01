Homepage » Actual

Mircea Abrudean: Părintele sculpturii moderne încă ne arată că infinitul este despre istorie, toleranță și armonie

| 19 feb, 19:51

Părintele sculpturii moderne încă ne arată că infinitul este despre respectarea trecutului și valorilor noastre autohtone, despre istorie, toleranță și armonie, afirmă președintele Senatului, Mircea Abrudean, de Ziua Națională Brâncuși.

 

'Brâncuși ne-a învățat ce e veșnicia. Și iubirea de țară. Nu a uitat niciodată că e român chiar dacă a fost departe de țara lui mulți ani. Creațiile lui vorbesc despre Dumnezeire, jertfă, bucurie, adevăr, pace și dragoste, toate absolute și fără de sfârșit. Anul trecut am fost unul dintre inițiatorii legii privind instituirea anului 2026 ca 'Anul Constantin Brâncuși', un act de recunoaștere a marelui sculptor și o oportunitate de a valorifica moștenirea sa artistică și culturală. Părintele sculpturii moderne încă ne arată că infinitul este despre respectarea trecutului și valorilor noastre autohtone, despre istorie, toleranță și armonie. Și ce bine ar fi dacă am vedea mai mulți că uneori tăcerea e sfântă, iar vorba e făcută să ascundă gândul. La Masa Tăcerii, ca și la Cina cea de Taină, cei 12 apostoli au stat în liniște, nu în zgomot', a scris președintele Senatului, joi, pe pagina sa de Facebook.
În fiecare an, pe data de 19 februarie, este sărbătorită Ziua Brâncuși.
La această dată, în urmă cu 150 de ani, se năștea marele sculptor român Constantin Brâncuși, personalitate marcantă în mișcarea artistică a secolului al XX-lea, a cărui contribuție la revoluționarea viziunii și a limbajului în arta de după 1900 a devenit emblematică, prefigurând Modernismul.
Autor al unei opere impresionante, de o mare complexitate tematică, lucrările sale se află, astăzi, printre marile creații artistice ale lumii.

 

Feminis

