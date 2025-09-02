Homepage » Actual

Moșteanu: Consolidarea securității și a apărării pe Flancul Estic rămâne o prioritate pentru România

| 10 oct, 17:03

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit vineri, la sediul MApN, cu ambasadorul Republicii Estonia în România, Aune Kotli, principalele subiecte de discuție vizând consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, atât în context aliat, cât și la nivelul Uniunii Europene.

 

Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, oficialul român a reliefat rolul esențial al coordonării în cadrul NATO și al UE, în special în vederea implementării unor măsuri coerente și unitare pe Flancul Estic, în contextul acțiunilor repetate ale Federației Ruse de încălcare a spațiului aerian aliat cu drone și aeronave militare.
'Consolidarea securității și a apărării pe Flancul Estic rămâne o prioritate majoră pentru România. Doar printr-un răspuns coordonat și prin dezvoltarea capabilităților comune, în cadrul NATO și al Uniunii Europene, putem asigura un nivel ridicat de protecție și descurajare în fața amenințărilor actuale', a declarat ministrul.
Moșteanu a evidențiat importanța măsurilor și inițiativelor europene și aliate menite să consolideze capacitățile de supraveghere și apărare pe Flancul Estic, precum Eastern Sentry, European Drone Wall și Eastern Flank Watch.
Un alt subiect relevant de discuție a fost dezvoltarea oportunităților de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe potențialul oferit de instrumentul financiar SAFE, care, prin alocări de până la 150 miliarde de euro, va sprijini statele membre ale Uniunii Europene în dezvoltarea și achiziția de noi capabilități de apărare, arată sursa citată.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Cătălin Drulă

Cătălin Drulă spune că PSD-ul este cel care face acest blocaj privind organizarea alegerilor în Capitală

09 oct, 18:01
Citeşte mai departe
israel

Israelul declară că încetarea focului va intra în vigoare „în următoarele 24 de ore” de la reuniunea Cabinetului

09 oct, 17:59
Citeşte mai departe
oana

Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România

09 oct, 17:55
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Jennifer Aniston spune că reţelele de socializare „au distrus o mare parte din umanitate”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Adrian Câciu: Cred că unora le-ar prinde bine un duș rece
h
Europa, în pragul unei noi ere de insecuritate: 'Zona gri' a Rusiei pune la încercare stabilitatea NATO
h
INTERVIU 'la firul ierbii' cu primarul Daniel Băluță! Răspuns tranșant cu privire la candidatura la șefia PSD/EXCLUSIV
economica.net
feminis.ro
h
Jennifer Aniston spune că reţelele de socializare „au distrus o mare parte din umanitate”
h
Dolly Parton și-a liniștit fanii după ce sora sa le ceruse cu o zi înainte să se roage pentru artistă
h
Prințesa Kate a Marii Britanii avertizează că timpul petrecut în fața ecranelor alimentează o ''epidemie de deconectare''
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ