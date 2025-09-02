Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei

'Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, modificarea Legii 446/2006 (...), a luat săptămâna trecută avizul CSAT, astăzi l-am aprobat în Guvern. (...) Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală, și anume, rezerva operațională este îmbătrânită. Nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă. Vă dau numai câteva cifre: în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați, soldați, la anul, încă 118.000, în 2027, încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani, din lege. Și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei', a afirmat Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat că proiectul instituie o nouă formă pentru cei care doresc să devină militari voluntari în termen.

'Patru luni de zile, orice tânăr sau tânără, cu vârsta între 18 și 35 de ani, vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care urmează să vină și există un calendar multianual agreat cu aliații noștri, un plan anual de înzestrare a Armatei române. (...) Deci, patru luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar și rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieși din Parlament în final', a spus Moșteanu.

El a adăugat că mai sunt câteva mici modificări legate de formarea în instituțiile de stat civile a unor militari, a unor ofițeri, a unor specialități pentru care nu există capacitatea de formare în instituțiile militare, subliniind că modificarea principală adusă prin proiectul de lege este aceasta: introducerea conceptului de militar voluntar în termen.