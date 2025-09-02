Homepage » Actual

Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei

| 02 oct, 17:55

Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare instituie o nouă formă pentru cei care doresc să devină militari voluntari în termen, obiectivul principal fiind acela de a întineri rezerva Armatei, a declarat joi ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.

 

'Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare, modificarea Legii 446/2006 (...), a luat săptămâna trecută avizul CSAT, astăzi l-am aprobat în Guvern. (...) Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o necesitate reală, și anume, rezerva operațională este îmbătrânită. Nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007 și în fiecare an pierdem din această rezervă. Vă dau numai câteva cifre: în acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați, soldați, la anul, încă 118.000, în 2027, încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășesc vârsta de 55 de ani, din lege. Și e nevoie să întinerim această rezervă a Armatei', a afirmat Ionuț Moșteanu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.
Ministrul a explicat că proiectul instituie o nouă formă pentru cei care doresc să devină militari voluntari în termen.
'Patru luni de zile, orice tânăr sau tânără, cu vârsta între 18 și 35 de ani, vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române și vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul nou care urmează să vină și există un calendar multianual agreat cu aliații noștri, un plan anual de înzestrare a Armatei române. (...) Deci, patru luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar și rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment. Vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieși din Parlament în final', a spus Moșteanu.
El a adăugat că mai sunt câteva mici modificări legate de formarea în instituțiile de stat civile a unor militari, a unor ofițeri, a unor specialități pentru care nu există capacitatea de formare în instituțiile militare, subliniind că modificarea principală adusă prin proiectul de lege este aceasta: introducerea conceptului de militar voluntar în termen.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

rogo

Ministrul Sănătății cere alte demisii la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași

02 oct, 17:56
Citeşte mai departe
ionut mosteanu

Moșteanu: Proiectul privind pregătirea populației pentru apărare are ca obiectiv întinerirea rezervei Armatei

02 oct, 17:55
Citeşte mai departe
nicu

Președintele Nicușor Dan a discutat cu premierul Suediei despre descurajarea de către NATO a amenințărilor ruse

02 oct, 17:53
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia fiului său Rocco

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Nicușor Dan, mesaj către români privind proiectul pentru pregătirea populației în caz de război: 'e ca un job de 4 luni'
h
VIDEO Se pregătește un 'scut democratic': Documentul României despre dezinformarea rusă a deschis ochii UE. Nicușor Dan - 'România mai are de lucru'
h
Regală financiară în familie: Poliția sparge o rețea de tip 'carusel fiscal' clădită de un clan; prejudiciu de peste 4 milioane
economica.net
feminis.ro
h
Madonna dezvăluie că s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia fiului său Rocco
h
Lola Young a anunțat că 'se va retrage pentru o vreme' după ce a leșinat pe scenă în timpul unui concert
h
Nicole Kidman cere divorţul de Keith Urban, invocând „dificultăţi conjugale şi diferenţe ireconciliabile”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ