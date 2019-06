Momente uluitoare pe scena TNB după anunțul concedierilor. Ce-a făcut Mihai Călin

La finalul spectacolelor "Orchestra Titanic" și "Viforul" de la TNB, actorii Teatrului Național din București au ieșit în fața publicului și le-au povestit sutelor de spectatori care ascultau uluiți despre situația dramatică prin care trec instituțiile de cultură, dar și despre colegii de la tehnic disponibilizați în urma tăierilor bugetare.

Actorul Mihai Călin a fost cel care a luat cuvântul și a rostit un discurs emoționant.

"Din cauza unor taieri de buget in cultura, situatia a devenit foarte grea si colegii nostri, cam 55 de oameni din corpul tehnic al Teatrului National, sunt dati afara. Ii invitam pe scena alaturi de noi pe colegii nostri care ne ajuta sa facem Orchestra Titanic", a spus Mihai Călin.

Actorul Marius Manole a explicat la Realitatea TV: "Pe 30 iunie intentionam sa ne adunam in Piata Victoriei sa protestam impotriva taierilor bugetare la institutile de cultura. Noi tocmai trecem printr-un moment foarte greu.

La Teatrul National, 57 de oameni au fost concediati in pragul concediului din cauza acestei taieri bughetare, din cauza acestor concedieri, in toamna s-ar putea sa avem salile blocate sa nu ne putem juca spectacolele in acele 6-7 sali pe care TNB le are dupa reconstructie. Si asa aveam foarte putini oameni".

