Nazare: Fără o viziune comună între energie și finanțe, Europa nu poate avea competitivitate și securitate economică reală

Acesta a avut joi o intervenție la Luxemburg, la reuniunea Eurogrup+ - forumul care reunește miniștrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România - într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei.

'Mesajul meu principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea și disciplina fiscală sunt conectate și trebuie tratate împreună, nu separat. În ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică și presiunile inflaționiste, iar lecția tuturor este că, în astfel de situații, măsurile trebuie să fie ferm țintite către cei afectați, temporare și compatibile cu echilibrul bugetar', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Coordonarea dintre miniștrii de Finanțe și cei ai Energiei trebuie întărită, deoarece, fără o viziune comună, Europa nu poate avea nici competitivitate, nici securitate economică reală, consideră ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta a avut joi o intervenție la Luxemburg, la reuniunea Eurogrup+ - forumul care reunește miniștrii de finanțe din statele zonei euro și din afara ei, inclusiv România - într-o discuție despre stabilitatea economică și financiară a Europei.

'Mesajul meu principal a fost centrat pe ideea că energia, competitivitatea și disciplina fiscală sunt conectate și trebuie tratate împreună, nu separat. În ultimii ani, Europa a trecut prin crizele succesive generate de pandemie, criza energetică și presiunile inflaționiste, iar lecția tuturor este că, în astfel de situații, măsurile trebuie să fie ferm țintite către cei afectați, temporare și compatibile cu echilibrul bugetar', a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.